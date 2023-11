Sabia que a mudança de temperatura influencia na cor dos pelos de gatos siameses? Entenda o porquê

A- A+

Os gatos siameses mudam a cor da pelagem de acordo com a temperatura. A raça, uma das mais conhecidas e fáceis de identificar entre os felinos, é ultra-sensível a alterações no clima, e isso se expressa na sua pelagem. Locais onde o pet sente mais frio, como extremidades do corpo, possuem uma pelagem mais escura.

Gatos são gerados a uma temperatura de aproximadamente 38°C no útero de suas mães. É a sua temperatura normal. Após o nascimento eles são expostos a temperaturas mais baixas. Por isso, siameses nascem brancos e as áreas de menor temperatura do corpo ficam com coloração mais escura.Isso acontece por volta dos três meses.

Filhotes de gato siamês

A pelagem do gato siamês é majoritariamente bege, com focinho, área dos olhos, orelhas, patas e ponta do rabo em marrom. O olho azul também é uma característica da raça.

De acordo com o National Geographic, essa característica de gatos siameses deriva de uma mutação genética conhecida como "gene do Himalaia", um gene recessivo, transmitido tanto pelo pai quanto pela mãe. Temperaturas mais baixas levam o gene do Himalaia a ativar a melanina do organismo, um pigmento também existente no ser humano.

Com essa ferramenta de adaptação, as áreas de extremidade, que seriam mais frias, absorvem mais calor por conta da tonalidade escura dos pelos.

Gatos siameses

Com o passar da idade, é possível que o animal fique mais sensível ao frio, o que pode aumentar sua pelagem marrom.

Áreas que precisaram ser depiladas por conta de cirurgias também podem apresentar crescimento de pelos em cor escura, mas nesses casos a tendência é que a pelagem volte para a tonalidade clara após cobrir a superfície.

