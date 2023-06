A- A+

Sabia que a pele do seu pet precisa de cuidados? Saiba quais Chegada do inverno acarreta mudança de pelagem, que pode gerar alterações na pele do animal

Com a chegada do inverno prevista para o dia 21 de junho, o aumento da umidade do ambiente e queda de temperaturas podem trazer alguns problemas para a pele dos pets. Coceira, vermelhidão e até algumas lesões podem ser apresentadas com a mudança de pelagem que prepara o animal para a estação mais fria do ano. Animais com histórico de dermatites precisam de ainda mais atenção de seus tutores.



Durante esse período de fim de outono, a pelagem dos pets já deve estar mudada ou no processo final de mudança para uma mairo dernsidade a fm de proteger o animal no inverno. Embora seja um processo natural, essa troca também pode deixar a pele mais sensível e vulnerável à instabilidade climática, característica das estações de transição em que os dias são quentes e as noites frias.

A pele é o maior órgão dos cães e dos gatos e atua como uma barreira protetora de órgãos e outros tecidos contra agentes químicos, físicos e microbiológicos (ácaros, fungos, bactérias e vírus). Quando ocorrem alterações nessa barreira natural, como por exemplo, o ressecamento causado pela constante troca de temperatura ambiente, alguns problemas dermatológicos podem surgir.

“Com a pele já fragilizada pela queda de pelos e a mudança de clima, é possível que o pet desenvolva coceira, vermelhidão e até mesmo algumas lesões que possam servir como porta de entrada para bactérias e outros microrganismos patológicos”, explicou a médica-veterinária da Ceva Saúde Animal, Fernanda Ambrosino. “Os cuidados com a pele do pet são importantes durante o ano todo e precisam de maior atenção para a passagem pelas estações de transição de forma saudável”, contou.

Para auxiliar o tutor neste momento, Fernanda Ambrosino cita as duas ações mais importantes para manter a saúde dermatológica dos pets neste período:

1 – Escovação dos pelos





“A troca de pelos é um processo essencial para os animais, sendo mais evidente em uns do que em outros, e uma forma de auxiliar durante esse processo é aumentar a frequência das escovações. Isso ajuda a retirar os pelos que já estão mortos, estimula o crescimento dos novos pelos, evita que os pelos se embolem e retira sujidades que possam estar entremeadas aos fios. Além disso, é um momento de relaxamento e conexão entre o pet e o tutor”, reforçou a veterinária.

O ato de escovar os pets também estimula a hidratação natural dos pelos e massageia levemente a pele, promovendo sensação de relaxamento e bem-estar ao animal. A frequência da escovação varia de acordo com a pelagem e da tolerância ao procedimento, e normalmente os pets de pelos longos precisam ser escovados com uma frequência maior do que os com pelagem curta. O recomendado é escovar ao menos três vezes por semana e, para realizar o procedimento, utilizar sempre escovas ou luvas específicas para os animais.

2 – Hidratação dos pelos e da pele

Para muita gente, hidratar os pelos e a pele dos animais de estimação aparenta ser algo supérfluo ou desnecessário, mas Fernanda Ambrosino explica que também é de grande importância para que os pets tenham uma pele saudável. “Pelos opacos podem ser reflexo de uma pele ressecada, frágil e ineficiente na proteção contra a proliferação de bactérias ou ação de agentes potencialmente alérgenos ao animal. Hidratar os pelos e a pele é fornecer ativos necessários para a nutrição adequada do microbioma cutâneo, por meio de hidratantes ou emulsões, o que ajuda no fortalecimento da barreira protetora natural do pet. Esse cuidado precisa ser intensificado nas estações de transição”.

Os resultados visíveis da hidratação dos pelos e da pele do pet são pelos mais sedosos e brilhantes, que trazem um aspecto mais saudável ao animal, mas os benefícios vão além da estética. Se o animalzinho já tem uma rotina de cuidado e hidratação com a pele, vale a pena conversar com o médico-veterinário responsável para verificar se existe necessidade de encurtar o intervalo entre as hidratações ou realizar mudanças no shampoo ou hidratante.

“Se o pet já tem uma tendência a apresentar problemas de pele, como as dermatites, é esperado que as crises alérgicas se intensifiquem neste período. Por isso, investir em uma hidratação profunda que cuide da pele sensível é a melhor estratégia para manter a barreira cutânea. Shampoos e mouses que possuam o ingrediente natural Ophytrium em sua formulação são altamente indicados para estes casos, pois auxiliam na proteção da pele”, explicou Fernanda.

Cuidar da pele é importante em todos os momentos, além de ser uma ótima oportunidade para aproximar pets e tutores. Com as novas tecnologias disponíveis no mercado, é possível transformar estas ocasiões em momentos de carinho e relaxamento para todos.

Veja também

Política Mendonça suspende ação de Lira contra Renan Calheiros