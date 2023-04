Sabia que tem um momento certo para cortar a unha do seu pet?

A- A+

Uma das diferenças entre pets que moram em apartamento/casa fechada e pets que possuem quintal é a maior necessidade de corte das unhas. Quando o animal não pode arranhar, cavar ou desgastar essa parte do corpo, ela pode crescer sem controle e ferir o animalzinho. O corte das unhas para esses animais deve ser feito por um profissional específico, que tenha prática com a higienização de pets e use um cortador próprio para o animal.

"Se o animalzinho vive em apartamento, pelo fato dele viver sempre num piso que é liso, existe a necessidade de cortar as unhas. As unhas crescem e não há o desgaste. Diferente do animal em seu habitat natural (quintal, grama, rua), onde ele lixa as unhas quando cava, quando brinca em um ambiente natural, quando 'cisca', isso tudo vai fazendo com que as unhas se desgastem", explicou Danielle Rito, veterinária da Vet4all e do Plantão Hospital Veterinário 24h da Madalena.

Muitas vezes a unha que não é desgastada cresce e pode chegar a dificultar a locomoção do pet ou até a ferir o animal (a unha pode chegar a curvar e “furar” a pata do pet). Se o tutor perceber que o animal está “patinando”, quando faz muito barulho de unha enquanto anda, ou escorregando mais no piso liso, é a hora de cortar a unha.



Contudo, não é aconselhável cortar a unha do animal em casa. O risco de ferir o cãozinho ou gatinho é muito alto.

“Tem um vasinho sanguíneo irrigando uma parte da unha. Se você não souber cortar, você corre o risco de cortar muito e pegar um vaso sanguíneo desse. Esse corte sangra bastante e para parar de sangrar vai dar trabalho. Então melhor levar pra um lugar mais seguro”, orientou a veterinária.



De acordo com Danielle, cães costumam precisar mais de corte de unhas que gatos. Os felinos brincam mais de arranhar e desgastam as unhas até em ambientes domésticos que tenham apenas piso liso.



Até se o cãozinho viver em um ambiente com área externa é importante que o tutor fique atento aos sinais do pet.

“Quando o animal não pode arranhar, cavar ou desgastar essa parte do corpo, ela pode crescer sem controle e ferir o pet. A anatomia da pisada modifica. O animal vai começar a andar, ele começa a mancar porque aquela unha está incomodando. É como se fosse a gente quando tem uma unha encravada no dedo e aí a gente muda a posição do nosso pé porque está doendo”, comparou a veterinária.



Se a unha não for cortada,o pet pode começar a mancar, e isso evoluir para um problema articular. A ida ao pet shop para aparar a unha depende de cada animal. Cabe ao tutor ficar atento às mudanças na forma do animal andar pela casa.

Veja também

clã Bolsonaro Saiba quem são os quatro políticos que contrataram parentes de Michelle Bolsonaro em seus gabinetes