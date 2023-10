A- A+

Saiba quais são as plantas tóxicas para seu pet A primavera pode tornar algumas plantas mais atrativas para casa, mas é necessário ter cuidado

Leia Também

• Aumento da expectativa de vida está atrelado também ao aumento dos casos de câncer em pets

• Lei proíbe a prática de zoofilismo em Pernambuco

Ter plantas em casa traz vantagens na decoração, no bem-estar e até no ar que respiramos. Mas, apesar de serem elementos naturais, as plantas podem ser tóxicas para pets.



A Costela de Adão é uma planta tóxica para cães e gatos A Costela de Adão é uma planta tóxica para cães e gatos

“Por curiosidade ou mesmo tédio, o pet pode acabar se intoxicando, pois ele não sabe diferenciar as plantas que fazem mal. Em caso de ingestão, o animal pode apresentar uma série de sintomas que vão desde salivação excessiva, inchaço, vermelhidão, vômitos, diarreias e perda de apetite, até problemas cardiorrespiratórios e neurológicos”, explica Marina Macruz, médica-veterinária do Instituto PremieRpet®.

Em casa, as Samambaias, Orquídeas, Violetas, Patas de Elefante e Suculentas podem ficar acessíveis para os pets. Essas não causam danos à saúde do animalzinho se consumidas.

Já algumas outras plantas, que parecem inofensivas, como a Azaleia, o Lírio da Paz, a Tulipa e o Narciso, são tóxicas para seu animalzinho. Não é proibido ter essas plantas em casa, mas é indicado que, se tiver, o tutor as coloque em locais de difícil acesso para o animal.

SÃO TÓXICAS PARA PETS:

Antúrio

Alocasia

Azaleia

Bico de Papagaio

Chapéu de Napoleão

Comigo Ninguém Pode

Copo de Leite

Coroa de Cristo

Costela de Adão

Dedaleira (foto capa da matéria)

Ervilha do Rosário

Filodendro

Hemerocallis

Íris

Kalanchoe

Lança de São Jorge

Lírio da Paz

Lírios

Maconha

Mamona

Maria Pretinha

Oleandro

Pinhão Manso

Tabaco

Trombeta



Confira algumas com fotos:



Amarilis



Amarilis

Espada de São Jorge



Espada de São Jorge

Narciso

Narciso

Tulipa

Tulipa

Um guia produzido pela PetMosfera traz uma lista de todas as plantas tóxicas e como sua intoxicação se apresenta no animal.

"Em casos de suspeita de intoxicação, seja por plantas, alimentos ou produtos, a orientação é sempre procurar um médico-veterinário o mais rápido possível", alertou a médica-veterinária Marina Macruz.

Distinguir quais plantas apresentam perigo para seu pet nem sempre é uma tarefa fácil. “Diante do grande volume de informações disponíveis hoje na internet, é importante contar com fontes confiáveis para proporcionar segurança e os melhores cuidados aos animais de estimação”, frisou a profissional.

Confira uma lista de aplicativos que ajudam tutores na identificação de plantas:



PlantNet

Contém mais de 3.000 espécies no seu banco de dados, que é continuamente alimentado pelas fotos e dados obtidos dos usuários. Possui, além da função de fotografar uma planta para reconhecê-la por meio da imagem, uma lista de todas as espécies cadastradas, separadas por diversas categorias, como região geográfica e função ecológica.

Seek

Desenvolvido em uma parceria entre a California Academy of Sciences e a National Geographic Society, esse app permite a identificação de espécies de animais, fungos e insetos, além das plantas.

PictureThis

Além de seu extenso banco de dados, que conta com mais de10.000 espécies de plantas, o app conta com fóruns de diversos especialistas, que trazem dicas de cultivo e curiosidades sobre diversas espécies.

Veja também

Folha Pet Saiba quais são as plantas tóxicas para seu pet