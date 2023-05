A- A+

Saudade? Cadela volta para abrigo em que viveu por anos antes de ser adotada e toca campanhia A situação aconteceu na ONG Animal Rescue League of El Paso, no Texas, Estados Unidos

Bailey, uma cadelinha Sem Raça Definida (SRD), decidiu matar a saudade dos amigos do abrigo em que viveu por anos antes de ser adotada. Ela percorreu 16 quilômetros da casa de seus tutores até o local e, ao chegar, tocou a campanhia para ser atendida.

A situação aconteceu na ONG Animal Rescue League of El Paso, no Texas, Estados Unidos. A direção da organização publicou fotos da cadelinha que foram tiradas pelo sistema automático da campanhia do local à 1:15 da manhã.

Bailey havia sido adotada há pouco menos de um mês quando fugiu e encontrou o abrigo onde ficou por tanto tempo. A adoção da cadelinha tinha acontecido no início de janeiro de 2023 e seu retorno inesperado ocorreu no dia 31 do mesmo mês.

"Ela viveu no abrigo durante muito tempo, aqui era a casa dela. Ela sentiu-se segura aqui. Quando se soltou, ela estava numa missão para voltar para casa", explicou, nas redes sociais, o abrigo.

O abrigo ainda informou que a cadelinha não fugiu da casa de seus tutores por conta de maus-tratos. A situação incomum se deu por ela ainda não estar completamente adaptada, por conta do pouco tempo que havia passado na casa de seus tutores.

