A- A+

Secretaria divulga números provisórios para agendamento no Hospital Veterinário do Recife O canal para denúncias de maus-tratos também foi alterado

Marcação de consultas, castração e outros serviços disponibilizados para animais pela Prefeitura do Recife tiveram seus números de contato modificados. A partir desta segunda-feira (22), a Secretaria Executiva dos Direitos dos Animais (SEDA) está usando cinco novos telefones para quem precisar agendar serviços no Hospital Veterinário do Recife (HVR) ou realizar denúncias relacionadas a maus-tratos no Recife.



Em todos os números, apenas os quatro últimos algarismos mudam. Segundo o órgão, a operação voltará ao uso de apenas um único contato em breve. Não foi divulgada uma data exata para tal. Enquanto isso, estes são os novos números direcionados para os serviços de denúncia ou atendimento no HVR:



– (81) 99480 3666 (Consulta)

– (81) 99480 3705 (Consulta)

– (81) 99480 3767 (Exames)

– (81) 99480 3793 (Exames)

– (81) 99480 3798 (Denúncia)

Veja também

Imigração Plano para expulsar imigrantes a Ruanda é aprovado no Parlamento britânico