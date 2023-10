A- A+

Sêmen do maior pitbull do mundo é vendido por 30 mil euros O animal convive com o tutor e a esposa dele, além de dois filhos do casal

Leia Também

• Cachorro resgatado de enchente em Santa Catarina usa o corpo para aquecer tutor com hipotermia

• Mulher solta dois pitbulls em parque fechado de Belo Horizonte, e um dos animais é baleado

Hulk, um cachorro que pesa 80kg, detém o título de Maior Pitbull do Mundo pelo Guinness Worlds Records. Por conta disso, o pet é avaliado em 2 milhões de euros (aproximadamente 11 milhões de reais), e o sêmen dele é vendido por 30 mil euros (aproximadamente 160 mil reais).



Marlon Greenan ao lado de Hulk, o maior pitbull do mundo

Seu tutor, Marlon Greenan, de 36 anos, treina cães que trabalham com segurança de propriedades em New Hampshire, nos Estados Unidos, e gerencia a disponibilidade de Hulk para a reprodução. Alugar o pet como reprodutor custa 50 mil euros (aproximadamente 268 mil reais).

Hulk

O maior pitbull do mundo convive diariamente com os filhos de Marlon e a esposa, Lisa, 33 anos. As crianças, de 11 e 7 anos, são acostumadas a conviver com o pet e outros 30 animais que são criados na propriedade da família.



Maior pitbull do mundo ao lado de uma criança Maior pitbull do mundo ao lado de uma criança

"Confiamos nos cachorros para cuidar das crianças porque eles estão com eles desde que os meninos eram bebês - e nossos cachorros são criados adequadamente", contou Marlon em entrevista ao The Sun.

O treinador ressaltou que os animais precisam ser criados com regras e que a humanização de cães é extremamente perigosa. "Pequenas coisas de entrada podem levar a mau comportamento, como permitir que eles saltem sobre as pessoas ou fiquem muito entusiasmados ao verem seus tutores", comentou.

Marlon conta que, por ser negro e dono de um cão grande, ele é comumente associado a drogas e ao hip hop, mas não é com ele e seus cães que as pessoas deveriam se preocupar.

"Sou negro, tenho tatuagens e possuo cachorros grandes que, para o mundo exterior, parecem agressivos, mas conheço a psicologia desses cães. Para mim, essa atitude mostra o quão pouco as pessoas entendem sobre cães. É mais provável que você seja atacado por um cachorro de sua vizinha, Suzanne, que mimou seu animal de estimação, tratou-o como um bebê e não lhe deu limites ou estrutura", comentou.

Exportação ilegal para o Reino Unido

Segundo Marlon, o sêmen do pet e seus filhotes podem estar circulando no Reino Unido, país onde a presença de cães da raça pitbull é proibida.

O tutor informou que diversos seguidores do perfil de Hulk no Instagram que moram no Reino Unido comentam ter visto um animal parecido com o maior pitbull do mundo em seu país.

"Eu nunca enviei meus cães para o Reino Unido. De jeito nenhum eu enviaria um pit bull para um país onde eles são proibidos. Mas o resultado final é que você não pode impedir que raças específicas entrem na Grã-Bretanha porque sempre haverá pessoas que quebrarão as regras", contou o tutor.

De acordo com Marlon, na maioria dos ataques de cães do tamanho de Hulk - comumente chamados de "XL Bully" - a culpa é de seus tutores.

"Pode parecer duro ou cruel, mas não podemos nos preocupar em ignorar os sentimentos das pessoas. Precisamos dizer a verdade. Cerca de 40% das pessoas que possuem esses XLs provavelmente não deveriam tê-los", informou.

A presença de Pitbulls Terriers no Reino Unido foi proibida após uma série de ataques protagonizados por cães da raça em 1991.

O treinador de cães reforça que, se o animal está agindo de forma violenta, há algum erro na sua criação. "O governo precisa pegar o dinheiro que usará para fazer cumprir a proibição e usá-lo para educar as pessoas sobre como criar seus cães de maneira adequada", pontuou Marlon.

Veja também

Economia Teto dos juros do consignado do INSS cai para 1,84% ao mês