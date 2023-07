Seu gato está arranhando, mordendo e destruindo estofados? "Gatificar" a casa pode ajudar 

A- A+

Gatos são animais com "comportamento feral" mais acentuado que os cães. Por isso, as habilidades de manutenção da vida (caça, banho, usar o banheiro) dos gatinhos são mais autônomas de seus tutores. Mesmo dentro de casa, esse animal não deixa de demandar energia para caçar, por exemplo. A busca por uma forma de desgastar as unhas, caçar algum alimento e brigar por território pode ser interpretada como mau comportamento pelos seus tutores. Contudo o enriquecimento ambiental ou gatificação, como alguns tutores costumam chamar, com alguns brinquedos e atrativos podem ajudar o animal a gastar sua "energia selvagem" no ambiente doméstico.

Gato em brinquedo de esconder - Foto: Rosana Matsushia/cortesia

Tutores atentos a seus gatinhos podem perceber que o animal gosta de procurar "tocas", como caixas de papelão vazias. Essa atitude é vinculada à sensação de segurança ao estar em um ambiente mais fechado e controlado. Já arranhar é uma ação vinculada à necessidade do felino de estar sempre preparado para se defender ou caçar. A escalada dos bichanos é mais uma estratégia de caça. Do alto, esses bichinhos curiosos ganham uma visibilidade estratégica.



Alguns itens no mercado pet possibilitam ajudar o tutor a possibilitar que o gatinho possa arranhar, se esconder, escalar e explorar ambientes dentro do ambiente doméstico.

"Quando falamos de gatos, é possível adaptar determinados locais da casa para que ele possa escalar, arranhar e se esconder", explicou a médica-veterinária da Petlove, Jade Petronilho.



Ambiente gatificado - Foto: Mirtes Mariano/cortesia



"O investimento com o castelo se pagou. Framboesa dorme nele e Amora escala (@amora_e_framboesa_), conta a tutora das gatas, Mirtes Mariano, residente no Recife, que comprou o equipamento pela internet e ainda teve o cuidado de deixar perto da janela (com tela), para que as duas pudessem também "vistoriar" a rua.



A veterinária ainda ressaltou que, no caso dos gatos, também é interessante contar com brinquedos como tocas, que proporcionam desafios físicos, e as clássicas varas com pena na ponta pelo atrativo visual.



Gato atento

Jade ainda apontou para a necessidade da verticalização da casa para os gatinhos, ou seja, a criação de oportunidades para o felino estar nas alturas.

Gato em brinquedo de escalada

"Gatos são seres semiarborículas, ficam confortáveis e se sentem seguros nas alturas. Por lá, conseguem controlar e vigiar o que acontece na casa de forma mais apurada. Prateleiras, caminhas suspensas e nichos podem atender a essa necessidade", comentou.

Algumas prateleiras mais altas e nichos que possibilitem a movimentação do gato nas alturas já fazem a diferença. Incluindo um arranhador e algum brinquedo com varinha para que o tutor tenha mais interação com o animal, o ambiente já fica gatificado.

Gato brincando em prateleira

André Romeiro, diretor de Future Pet e Pidan, explicou que o mercado pet já dispõe de diversos itens para enriquecimento ambiental de felinos.

"Também há no mercado opções mais complexas e interativas que fornecem estímulos cognitivos e olfativos, com cheiros específicos e agradáveis aos bichanos, como hortelã", explicou Romeiro.

Veja também

Política Filho de Bolsonaro ataca presidente do Republicanos: 'Essa raça'