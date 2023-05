A- A+

Shopping Camará recebe evento de adoção neste sábado (27) O "Adoção Pet" acontece das 14h às 19h no Espaço Park Pet do mall

O Camará Shopping, localizado em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife (RMR), promove no sábado, dia 27, das 14h às 19h, no Espaço Park Pet, que fica no Piso L1, o projeto “Adoção Pet”, que tem o objetivo de incentivar a adoção de cães e gatos. A entrada para o evento é gratuita e não nada é cobrado para a adoção.

Cachorro que estará disponível para adoção no Camará Shopping

Pela terceira vez no shopping, o evento sempre atrai um grande público interessado na adoção de animais. Segundo Ariene Bassoli, coordenadora do projeto, o procedimento é fácil. “A pessoa precisa ser maior que 21 anos, levar comprovante de residência e fotos da nova moradia do animal. É muito importante que todas as pessoas que irão conviver com o pet estejam de acordo com a adoção”, explica a coordenadora.

No ato, é preciso assinar um Termo de Responsabilidade com duas vias: uma do projeto e a outra, do tutor. Ariene ressalta: “só participam do evento os animais que estiverem cadastrados pelo projeto. Para isso, os animais precisam estar saudáveis e passam por uma avaliação da nossa veterinária, que permanece no local durante todo o evento. Além disso, os animais são todos castrados, de acordo com a Lei Estadual vigente, e são vacinados com a antirrábica, se já tiverem idade para isso”.

SERVIÇO:

“Adoção Pet”

Onde: Camará Shopping - Rua Manoel Honorato da Costa, 555 - Vila da Fábrica, Camaragibe - PE

Quando: Sábado, 27 de maio de 2023

Horário: Das 14h às 19H

Entrada gratuita

