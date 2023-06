A- A+

Shopping de Camaragibe promove Forró dos Pets para animais de estimação e tutores Ideia do evento é proporcionar uma série de atividades para promover bem-estar e interação entre os

Animais de estimação e tutores terão um momento de lazer, brincadeiras temáticas e cuidados especiais na tarde deste sábado (10), no Camará Shopping, em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife (RMR). O Forró dos Pets promete diversão no mall a partir das 14h.

A ideia do evento é proporcionar uma série de atividades para promover bem-estar e interação entre os pets e seus tutores. Entre as atividades, brincadeiras tipicamente juninas com argolas e pescaria.

De acordo com a organização, os participantes das dinâmicas promovidas no Forró dos Pets serão agraciados com brindes exclusivos.

O evento será no piso L1, no Park Pet, é aberto ao público e a entrada é gratuita.

O Camará Shopping é pet friendly e lembra que é importante que todos os pets estejam devidamente identificados com coleira e guia.



