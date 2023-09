Shopping em Olinda recebe evento de adoção de cães e gatos

A- A+

Parceria do Shopping Patteo Olinda com as ONGs Anjos do Poço e Ajude os Resgatados promove uma feira de adoção de cães e gatos. A ação acontece das 13h às 21h de sexta-feira (29), sábado (30) e domingo (1º), no térreo do centro de compras, que fica em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Todos os pets disponíveis para adoção estão devidamente vacinados. Os cães e gatos com mais de seis meses já são castrados e os mais novos serão entregues às novas famílias com a garantia de castração.

Para adotar um pet no evento, o interessado deve ter mais de 18 anos, apresentar comprovante de residência e documentos pessoais (RG e CPF).

O adotante também deverá passar pela triagem, com uma avaliação do perfil familiar e histórico do animal escolhido para ser adotado, assim como suas necessidades. No local do evento, ainda estará disponível um ponto de coleta para receber doação de ração para os pets.

Com atuação em resgate de cães há sete anos, a ONG Ajude os Resgatados, que fica em Olinda, levará para o evento 20 cachorroes, entre filhotes e adultos, e cinco gatos.

Já a ONG Anjos do Poço, que trabalha desde 2015 em defesa dos animais e do meio ambiente, irá levar para adoção, por dia, cerca de 20 animais com idades e portes variados.

