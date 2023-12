Shopping Guararapes inaugura Parque Pet, um espaço exclusivo para cães e gatos

A- A+

O Shopping Guararapes, na cidade de Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do REcife, conta agora com um espaço destinado aos bichinhos de estimação (gatos e cachorros) dos visitantes, o Parque Pet. Localizado no corredor do cinema, o ambiente possuium parquinho de diversão e uma Praça de 'Aulimentação', ideal para clientes que desejam fazer refeições ou descansar na companhia de seus bichinhos.

"É uma inovação que vem para atender à crescente demanda de clientes que desejam frequentar o shopping com seus pets”, afirma Dora Linhares, gerente de Marketing do Guararapes. “É crescente o número de famílias com pets, esses se tornaram verdadeiros entes familiares. Pensando neles e em nossos clientes que adoram passear com seus pets, criamos estes espaços", completou.

O Parque Pet é equipado com bebedouro, assentos especiais, área com gatificação (brinquedos e atividades planejadas exclusivamente para gatos), áreas instagramáveis, lixeira ecológica, além de circuito de pneus e circuito de rampa para os cães.



A Praça de 'Aulimentação', ao lado do Parque, recebeu mesas temáticas e uma atmosfera de jardim, proporcionando tranquilidade e conforto para os frequentadores. Uma cerquinha assegura a delimitação e segurança do ambiente.

Veja também

CINEMA Sofia Coppola tira Priscilla Presley das sombras