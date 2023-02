Shopping Recife promove evento carnavalesco para cães

A- A+

Neste domingo (12), o Shopping Recife, em Boa Viagem, recebe a prévia Carnapet. O evento é gratuito e se inicia às 16h no Parcão do mall.



Durante a prévia, um DJ estará embalando músicas de carnaval em volume adequado para a audição canina. Além disso, será realizado desfile de fantasias com os animais que participarem da atividade carnavalesca.

Com 1.400m², o local do evento possui uma estrutura montada ao ar livre com brinquedos e itens atrativos para os animais e seus tutores. A estrutura de lazer é completa para cães de todos os portes, com túneis, rampas, obstáculos e outras atividades, garantindo interação entre os animais e também tutores.



O evento conta com muito frevo para que donos e cãezinhos possam cair no passo, além de um espaço instagramável para que tutores registrem seus pets e a animação do dia.





