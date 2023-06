Shopping Recife recebe evento de adoção de gatos

A- A+

Um evento de adoção de gatos será realizado no Shopping Recife de 29 de junho a 2 de julho e de 6 a 9 de julho. Com promoção da Purina® Friskies®, a ação visa a promover adoção responsável de felinos que estão sob cuidados da ONG Anjos do Poço.

Para quem quiser apoiar a causa, mas não pode levar um pet para casa, haverá um ponto de coleta de doações. A cada 1 kg de alimento doado, Purina vai oferecer mais 1 kg para a ONG parceira.



A ação será realizada das 10h às 19h e disponibilizará um espaço gatificado, criado com apoio de uma consultoria especializada em comportamento felino para oferecer o máximo de conforto, bem-estar e interação entre os gatos e o público.

Para adotar um gatinho, é preciso ter mais de 21 anos, responder um questionário de adoção da ONG e apresentar os documentos necessários, como RG e comprovante de residência. Os novos tutores dos animais receberão um kit Friskies®, com ração, sachês e petiscos, além de presentes para o pet.

Além dos espaços de adoção e doação de produtos, a feira chega ao Recife com mais opções de diversão para toda a família: Catfé, um espaço para os visitantes saborearem delícias de Nescafé Dolce Gusto; KidCat, um brinquedo divertido para as crianças brincarem como se fossem gatinhos; e Yogatices, aulas de yoga inspiradas em posições de gatos. Para participar dos dois últimos, é preciso fazer doações de alimentos para pets, que serão entregues para a ONG parceira.

"Miau-dota" no Shopping Recife

Datas: 29/06 - 02/07 e 06/07 - 09/07

Endereço: R. Padre Carapuceiro, 777 - Boa Viagem, Recife - PE, 51020-900

Horário: 10h às 19h

Veja também

CLÁUDIO HUMBERTO Deputado do PT acusado de achacar assentados; confira a coluna desta quarta (28)