Shopping Tacaruna inaugura Pet Park, um espaço exclusivo para cães e seus tutores

O Shopping Tacaruna inaugurou um espaço destinado para cães e seus tutores. Com 157 metros quadrados de área, o Pet Park foi montado no rooftop do mall e tem acesso gratuito ao público a partir das 16h. O propósito da iniciativa é possibilitar que cães, reconhecidos como parte integrante da família, também sejam bem-vindos no ambiente de compras.



Entrada do Pet Park. no Shopping Tacaruna

"Os animais de estimação são membros da família. Sendo assim, nosso principal objetivo com esse espaço é oferecer aos clientes que costumam passear na companhia dos pets, um local apropriado e seguro para que possam se divertir e brincar com eles", destacou a superintendente do Shopping Tacaruna, Sandra Arruda.



À disposição dos pets, que devem estar sempre acompanhados de seus tutores, estarão os seguintes brinquedos: pula barra, pula osso, rampa, túnel e gangorra pet. Os tutores ainda devem manter os animais de estimação sempre de coleira ou peitoral com a devida identificação.

De acordo com o regulamento do Pet Park do Shopping Tacaruna, algumas raças não podem entrar no espaço, em virtude das suas características e porte.

Ainda que socializados e afetuosos com seus donos e pessoas, esses pets costumam ter um alto nível de energia e temperamento dominante, que podem provocar reações inesperadas tanto neles quanto em outros cães.

São as raças Akita, American Pitbull Terrier, American Staffordshire Terrier, Dobermann, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, Pastor-Alemão, Pastor Belga-Malinois e Rottweiller.

Shopping pet friendly

Nos corredores do Shopping Tacaruna, os bichinhos de estimação já são bem-vindos, pois o espaço é pet friendly. Os clientes podem aproveitar a variedade das opções gastronômicas das praças de alimentação do mall e fazer as refeições, na companhia dos pets, exclusivamente, na Praça de Aulimentação, localizada no segundo piso, próximo a C&A.

Para a comodidade dos tutores, recomenda-se usar o prendedor de guia abaixo da mesa. Não é permitida a permanência de animais nas outras praças de alimentação do shopping, em cumprimento às normas da Vigilância Sanitária.

Os companheiros de quatro patas também estão contemplados nas fotos com o Papai Noel. No trono em que o bom velhinho recebe as pessoas há um local especial para os bichinhos terem seu registro natalino.

