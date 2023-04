A- A+

"Snoopy da vida real": cadela parecida com cão dos quadrinhos viraliza Apesar do Snoopy do desenho ser um cãozinho da raça beagle, a poodle Bayley tem semelhanças incontestáveis

Uma cadelinha viralizou nas redes sociais por ser muito parecida com Snoopy, o querido cãozinho das animações e quadrinhos criados por Charles Schulz em 1950. Apesar do Snoopy do desenho ser um cãozinho da raça beagle, a poodle Bayley tem semelhanças incontestáveis com o melhor amigo de Charlie Brown (tutor de Shoopy no desenho).



Diversas pessoas chamam Bayley de "Snoopy da vida real", o que fez com que a cadelinha ficasse mais conhecida.

Com um perfil de redes sociais já viralizado, com mais de 300 mil seguidores, o Bayley é, na verdade, uma Sheepadoodle (uma mistura das raças Old English Sheepdog e Poodle). Sua pelagem é toda branca, com as orelhas e o nariz em preto, tal qual o personagem a que é comparada.

Bayley difere do cãozinho pelo sexo, pela raça e também pelo tamanho, ela é bem mais alta que o pet dos quadrinhos, que consegue ficar no colo de Charlie Brown (uma criança) com facilidade. Contudo, nenhuma dessas diferenças tira pontos do carisma da cadelinha, que consegue ter até as mesmas expressões do cãozinho dos quadrinhos.

