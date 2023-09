Sorvete de sachê: saiba como amenizar os efeitos da onda de calor para seu pet

A- A+

Se estamos todos sofrendo com o aumento das temperaturas, imagina quem tem o corpo coberto de pêlos? Os animais de estimação podem sofrer com indisposição, desidratação, e, em casos mais graves, até com desmaios e convulsões por conta do calor.

Alguns sinais podem ajudar o tutor a identificar se seu animal está sofrendo com o aumento da temperatura: respiração ofegante, hipersalivação e pele muito quente. Se o animal apresenta um desses sintomas, já é sinal de que o tutor deve procurar algumas alternativas para aliviar o calor no corpo do animal.

Oferecer um refresco, como água com uma pedrinha de gelo em mais locais pela casa ou até ligar o ventilador no ambiente em que o animal está, pode ajudar o pet a lidar com esse momento de desconforto. Para aqueles que vivem no exterior da casa, é importante garantir que o espaço tenha sombras e boa ventilação.

Outra saída seria congelar a ração ou sachês para servir em formato de sorvete para os animais. O tutor pode usar forminhas de gelo para seccionar um sachê em vários sorvetinhos para o dia do animal.

Para pets que gostam do consumo de frutas, picolés de água de coco, banana, mamão ou melancia são ótimas saídas para refrescar e diversificar a dieta do cão ou gato.

Para os animais com mais resistência ao gelo, o tutor pode oferecer sachês com acréscimo de água, para formar uma espécie de sopa, o que aumenta o consumo de líquidos pelo pet.

Se os primeiros sintomas de desconforto por calor não forem identificados e amenizados, o tutor vai notar que o pet pode começar a apresentar cansaço, fraqueza e indisposição. A prolongação desse quadro pode até exigir a internação do animal. Para especialistas, é importante os tutores levarem em consideração a desitradação, pois os problemas começam por aí.

O calor excessivo também pode agravar comorbidades. Segundo Marina Camargo, médica veterinária especialista em pets não convencionais, cães e gatos com o focinho mais achatado, com mais idade e com doenças pré-existentes, sejam cardíacas ou respiratórias, são mais suscetíveis a terem complicações. Por isso, manter o ambiente ventilado e prezar pela hidratação se fazem tão necessários.

É importante reforçar que animais que passeiam com seus tutores podem queimar suas patinhas em calçadas quentes. Os horários ideais para passeios são antes das 9h e depois das 17h. A especialista indica que o próprio responsável coloque a palma da mão no chão: se o calor for suportável, é um bom indicativo de que o cachorro também aguentará a temperatura.

