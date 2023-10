A- A+

Surto de esporotricose: o que é a doença transmitida por gatos que avança no Brasil A micose também tem casos registrados na Argentina, no Paraguai, no Uruguai e no Chile

A esporotricose, micose que provoca lesões na pele e é causada pelo fungo "Sporothrix brasiliensis", segue avançando em alguns estados e está descontrolada no Brasil, além de ter casos registrados na Argentina, no Paraguai, no Uruguai e no Chile.

Em São Paulo, por exemplo, o aumento de casos foi de 40% de 1º de janeiro a 20 de setembro deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Outro caso é o do Paraná, que registrou ano passado 181 casos em seres humanos e 1.061 em animais e, este ano, já contabiliza 434 pessoas e 2.453 animais que adoeceram.

Transmissão

A transmissão ocorre entre gatos e deles para cães e seres humanos através de mordidas, arranhões e do contato com as lesões dos infectados. Os felinos carregam o fungo nas garras, na saliva e no sangue. A outra via, mas, em menor escala, é que o fungo também pode ser encontrado em plantas, palhas, fragmentos de vegetais e fibras.

Os sintomas podem ser uma ferida que não cicatriza e aumenta de tamanho. Ou uma bolinha vermelha, que, na sequência, apresenta um pontinho de pus, tipo espinha, e, a partir daí, se forma uma úlcera que pode alargar de tamanho. Ou gânglios periféricos que seguem o caminho linfático. Os sinais surgem na área do corpo que teve contato com o material contaminado, por isso é mais comum nas mãos, pés, abdome e rosto.

De acordo com o infectologista Flávio Telles, coordenador do Comitê de Micologia da Sociedade Brasileira de Infectologia, atualmente, no Brasil, 90% dos casos de esporotricose são por transmissão dos gatos. Cachorros e humanos não transmitem.

A doença já vinha chamando a atenção da comunidade científica devido à alta nos casos registrados pelo Brasil. Em 10 anos, houve aumento de 162% na taxa de contaminação no estado do Rio de Janeiro: 579 (2013) para 1.518 (2022), segundo o Sinan (Sistema de Informação de Agravos de Notificação).

O aumento das ocorrências no país também foi mencionado na nota técnica do Ministério da Saúde, de 2023, que se refere à doença como "um grave problema de saúde pública".

