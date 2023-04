Terapias alternativas para pets: conheça algumas técnicas 

A- A+

Sabia que a saúde de pets também conta com diversas outras abordagens e tipos de tratamento? Terapias alternativas, como acupuntura, florais, aromaterapia, cromaterapia e reiki podem ajudar a melhorar a saúde e bem-estar de animais.

Médica veterinária com formação em terapias integrativas,Juliana TaSi (@vetjulianatasi), explicou que cada terapia é individualmente direcionada para cada animal.

"O paciente pode chegar com diagnóstico renal crônico, por exemplo. Para esse paciente, ele vai começar a fazer tratamento paliativo com terapias integrativas para diminuir os efeitos adversos da medicação: a dor, o desconforto, a degeneração e o desgaste daquele órgão que está perdendo a função progressivamente", explicou a médica.

A terapia alternativa pode ser usada em conjunto com outros tratamentos, pois ela não interfere o tratamento clínico que o pet está recebendo.

No Recife, terapias alternativas são oferecidas, inclusive, dentro do Ambulatório de Práticas Integrativas do Hospital Veterinário da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). Para ser direcionado para o ambulatório, o pet precisa primeiro ser atendido pelo Hospital Veterinário da universidade.

De acordo com a veterinária, é importante que o tutor interessado em envolver seu pet com terapias alternativas tenha certeza de que a pessoa que oferta o serviço tenha sido treinada para o exercício da função.

"Precisa ser um médico veterinário formado para saber onde ponto energético vai reagir diretamente na energia dos órgãos, na energia do sistema nervoso central, na energia da pele, na energia da imunidade, potencializando a cicatrização, a desinflamação, e até acelerando o processo de de recuperação dos órgãos com as lesões que eles podem estar apresentando", explicou.

Conheça algumas terapias

Acupuntura: essa terapia consiste em estimular pontos específicos do corpo do animal com agulhas finas para aliviar a dor, promover a cura e melhorar a função do sistema imunológico.

A cupuntura

Reiki: essa técnica envolve a transferência de energia para o corpo do animal a fim de ajudar a equilibrar seu sistema energético e promover a cura.

Reiki

Cromaterapia: é uma forma de terapia complementar que utiliza cores para ajudar a restaurar o equilíbrio físico e emociona. Acredita-se que as cores têm propriedades terapêuticas específicas que podem ser usadas para tratar uma ampla variedade de condições.

Aromaterapia: é uma forma de terapia complementar que utiliza óleos essenciais derivados de plantas aromáticas para promover o bem-estar físico, emocional e mental. Ela é frequentemente usada por meio de inalação ou aplicação tópica dos óleos essenciais.

Florais de Bach: essa terapia envolve o uso de essências florais para tratar problemas emocionais e comportamentais. Essas essências podem ajudar a aliviar o estresse, a ansiedade e a depressão.

Florais

Como saber qual a terapia mais indicada para seu pet?

Antes de decidir qual abordagem deve ser feita com terapias alternativas para seu animal é preciso que ele passe pela avaliação de um clínico veterinário. Essa consulta vai identificar qual o principal problema de saúde do pet e se esse problema deve contar com o tratamento alternativo.

Alguns comportamentos, como agressividade, dificuldade de lidar com luto ou medo repentino, podem ser indicativos da necessidade por uma terapia não medicamentosa.

No atendimento por um terapeuta, o primeiro passo vai ser um encontro com a família do pet para falar sobre o que ele está apresentando. Após a avaliação comportamental do animal, é feita a indicação de terapia.

Veja também

Publicidade Legal - 11 de abril de 2023 - FADE - EDITAL