Turismo Pet friendly aumenta no Brasil

Viajar levando seu pet nem sempre é possível, principalmente devido à dificuldade de encontrar acomodações que permitem a presença dos animais. Graças a tutores que continuam optando por esses locais, o cenário está mudando, e o número de estabelecimentos pet friendly tende a aumentar. Segundo pesquisa realizada pelo Booking.com, 46% dos viajantes brasileiros optam por acomodações pet friendly na escolha por um destino de férias, um percentual bem acima da média global (31%). Ainda na pesquisa, 43% dos viajantes dizem que, em suas próximas viagens, gostariam de reservar uma acomodação baseadqa nesse mesmo critério sobre a recepção dos bichinhos.

O número de hotéis que aceitam pets cresceu consideravelmente nos últimos anos. Esse tipo de serviço virou um diferencial para a maioria dos hotéis de lazer. Na maioria desses estabelecimentos, os animais de estimação podem ficar acomodados nos quartos com seus tutores e, em muitos casos, recebem até mimos do estabelecimento.

“A vida dos pets passa tão rápido, por que não aproveitar mais a vida ao lado deles? Todos os lugares que vou com elas costumo avaliar se é pet friendly mesmo e só aí eu indico no canal. Costumamos falar que tem os que tem, os que recebem os animais e os que toleram, por isso só divulgo o que eu gosto mesmo. Minha maior felicidade é acompanhar os passeios quando o pessoal me marca nas nossas indicações. Ver as fotos com o pet feliz ao lado da família não tem preço”, conta a jornalista Marília Andrade, que tem um canal digital onde compartilha experiências com suas duas cadelas, Cléo e Luna.