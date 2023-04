Tutora faz vaquinha virtual para cirurgia de gata atingida por tiro de chumbinho em Olinda

A- A+

A volta de viagem da Semana Santa não foi tranquila para a publicitária Ana Carolina Souza (@anacarol_01), que encontrou sua gata, Pituca, baleada por um projétil de chumbinho no domingo (9). Ao chegar em casa, em Jardim Fragoso, em Olinda, a gatinha estava se movendo com dificuldade e, no socorro veterinário, a tutora descobriu que uma bala de chumbinho partiu o fêmur da gata ao meio e ficou alocada internamente em seu corpo. Uma vaquinha virtual está sendo realizada para ajudar com os custos de saúde do pet, que chegam a R$ 6mil.

"A gente até pensou que ela tinha caído de mal jeito ou alguma coisa assim. Mas então resolvemos levar ela no veterinário, de noite mesmo, no domingo à noite. Umas cinco e meia, quase seis horas. O médico pediu um raio X e viu que tinha um projétil de bala dentro e tinha quebrado o fêmur dela. Foi aí que começou tudo", relembrou a tutora.

Em internação desde o domingo, a Pituca agora precisa de uma cirurgia para recuperar suas funções motoras com segurança. A operação deve ser realizada na segunda-feira (17) e irá exigir uma recuperação de 15 dias para que a gatinha volte a andar normalmente.

A gatinha tinha acesso às áreas comuns do condomínio de casas onde sua a tutora mora. Em seus três anos de idade, nenhuma ação de rejeição à sua presença foi notada, informou Ana.

Para ajudar, basta entrar no site Vakinha e digitar a ID 3649625 ou clicar neste link.

Veja também

Blog Que Golaço O Leão precisa se ligar no sistema defensivo