Tutora pede ajuda para achar gato que sumiu da porta de casa, na Zona Norte do Recife Tom ficava comumente na frente da casa, preso à coleira, com sua tutora, olhando o movimento da rua

Um gato foi tirado da coleira e levado de sua tutora em plena luz do dia no bairro do Arruda, Zona Norte do Recife. Em buscas pelo paradeiro do pet, a tutora de Tom buscou as câmeras de vigilância da vizinhança.

Nas imagens, é possível ver uma mulher com algo enrolado em um tecido no dia, horário e localidade em que o gato desapareceu, mas, somente pelas imagens, não é possível cravar que foi ela quem levou o animal.

Tom, de 5 anos, chegou à casa de Larissa ainda filhote, após um de seus gatos ter morrido. Parte da sua rotina era olhar a rua cotidianamente. Para isso, Larissa ou sua mãe ficava com o pet enquanto ele olhava o movimento da rua.

A coleira do animal ficava presa na grade da casa para dar mais segurança. O hábito era feito na companhia de alguém responsável.

"Minha mãe deixou ele na coleira, como de costume. Se não colocasse, ele chorava. Ela veio falar comigo e quando voltou para a frente da casa, só estava a coleira, sem ele", explicou a administradora Larissa Marques, tutora do animal.

A tutora registrou o boletim de ocorrência do roubo do animal, que aconteceu na segunda-feira (4). Apesar disso, Larissa pede ajuda para encontrar seu pet.



Tom, gato tirado da coleira e levado de casa no bairro do Arruda | Foto: Cortesia

"Se a pessoa que pegou quiser colocar ele no mesmo lugar ou quiser devolver, a gente até oferece recompensa, porque somos muito apegados a ele", pediu.

Segundo Larissa, as imagens circularam pelo bairro e ninguém conseguiu identificar a mulher avistada com o gatinho nos vídeos.

"Pegamos imagens de todas as câmeras daqui da rua, mas essa mulher não é alguém que a gente conheça ou consiga identificar", contou.

