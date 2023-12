Uber Pet: aplicativo lança modalidade voltada ao atendimento de animais e seus tutores

A- A+

O sofrimento de não enconrtrar carro por aplicativo para o transporte de pets pode estar com os dias contados. Acontece que a Uber está testando no Brasil a modalidade Uber Pet, para viagens de tutores com seus animais. Os testes estão sendo feitos, inicialmente, em Curitiba, no Paraná.

A função é exclusiva para cães e gatos acompanhados de seus tutores. Não é permitida a viagem do animal sem uma pessoa responsável.

Diferente de como o aplicativo é usado cotidianamente, o Uber Pet só poderá ser solicitado por meio de reservas, por meio do Uber Reserve, com o mínimo de 30 minutos de antecedência.

A empresa orienta tutores a transportar seus animais com bolsas ou caixas de viagem, com coleiras e focinheiras. O uso de toalhas para cobrir o assento do veículo também é orientado para preservar o carro do motorista que estiver prestando o serviço.

A expansão do serviço para outras cidades deve acontecer a partir da próxima semana.

Veja também

Educação Câmara pode votar nesta terça bolsa para manter jovem no ensino médio