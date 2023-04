UniFavip oferece atendimento gratuito para cães e gatos em Caruaru

A- A+

O Centro Universitário UniFavip Wyden, em Caruaru, no Agreste do Estado, oferece atendimento veterinário gratuito para cães e gatos da região. A oferta é feita pela Clínica-escola de Medicina veterinária do centro. O atendimento é feito das 8h às 12h, sempre de segunda a sexta-feira.

A unidade fica localizada nas dependências do centro universitário, na avenida Adjar da Silva Casé, número 800, no bairro Indianópolis.

As consultas são feitas por agendamento na recepção da clínica ou via whatsapp pelo número (81) 99264-6682. O tutor precisa estar munido de um documento com foto para realizar a marcação.

Veja também

Sudão Combates se intensificam no Sudão apesar da trégua