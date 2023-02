A- A+

Vai sair com o pet no carnaval? Confira dicas para brincar sem estresse com seu bichinho Plataforma de telessaúde veterinária ressalta o uso de protetor solar específico para cães e gatos

Brincar carnaval com quem você mais gosta é sempre bom, independente se o seu amigo tiver quatro patas e um focinho. No entanto, assim como nós, humanos, os bichinhos também precisam de cuidados na hora de sair às ruas, inclusive o uso de protetor solar específico para cães e gatos se torna indispensável no verão carnavalesco. Confira dicas de cuidados necessários de se ter com seu pet durante o Carnaval.

Altas temperaturas

Um dos principais pontos de atenção na hora de sair com o cãozinho ou gatinho é a temperatura. É preciso ter em mente que os bichinhos não conseguem resfriar a temperatura do corpo com o suor, então, evitar a superexposição ao sol entre 10h e 16h é altamente indicado.

O recomendado é utilizar protetor solar específico para bichos de estimação, principalmente na ponta das orelhas, focinho e barriga, especialmente nos animais de pelagem branca e com pouco pelo. Outro ponto que também deve ser ressaltado é a hidratatação dos animais, que pode ser feita também através da alimentação.

Alimentação e rotina

A alimentação, além de importante para a nutrição, pode ser uma grande aliada na hidratatação, através do uso dos sachês. A alimentação deve ser mantida em conjunto com a rotina do pet. Segundo a Vet4all, plataforma de telessaúde veterinária, a manutenção da rotina é importante para evitar o estresse do bichinho.

Manter os horários de alimentação e descanso são grande aliados no momento de garantir a alegria do pet.

Música alta

Nesse quesito, é necessário ressaltar que os bichinhos ouvem muito melhor do que nós, humanos. Então, o que pode estar em bom tom para nós pode estar sendo um incômodo para os ouvidos sensíveis de cães e gatos. Manter uma certa distância da fonte de barulho é essencial para não prejudicar a audição do bichinho.

Glitter e acessórios

No quesito incômodo, cuidado com o que for colocar de fantasia no seu companheiro. Optar por adereços leves é essencial para garantir a mobilidade e conforto do cão. Claro, eles ficam uma fofura, mas não quando causa desconforto ao andar.

Observar o modo que o animal está se movimentando é necessário para compreender se o gato ou cachorro está confortável ou não. Sinais de que o bicho pode não estar confortável é ele ficar imóvel ou andando de maneira diferente do normal.

Já o glitter não é apropriado em momento algum, segundo a plataforma. Por se tratar de um produto que pode acabar caindo nos olhos e provocar irritações, o glitter não é recomendado em nenhuma situação.

As tintas para pelo também é outro item que necessita de cuidado maior. Apenas produtos adequados e recomendados por veterinários devem ser utilizados, pois podem causar alergias e, dependendo do produto, até mesmo intoxicação grave.

Viagem

Para os que pretendem colocar o pé e as patas na estrada, algumas etapas são recomendadas antes mesmo de entrar no carro para iniciar a viagem. Passear com o animal para que ele faça logo suas necessidades e evitar alimentá-lo antes do balanço do carro são dicas básicas para evitar acidentes como paradas para o banheiro inesperadas e enjoos.

A caminhada ajuda o animal a se acostumar com o movimento do veículo. Para a própria segurança do animal e de todos, ele nunca deve estar solto dentro do carro. O recomendado é utilizar caixa de transporte adequada ou, para cães, cinto de segurança próprio.

