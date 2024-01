Vai viajar? Saiba como manter seu pet seguro, estando ele na viagem ou em casa

A- A+

Chegaram as férias e, com elas, a disponibilidade para viajar. Para tutores de pets, há a dúvida: levar ou não o animal? Para viajar com seu cão ou gato, é preciso considerar o bem-estar do pet, pois nem sempre eles são beneficiados com períodos longos em veículos ou locais que apresentam mudanças drásticas de cenário e/ou temperatura. Caso o cãozinho ou gatinho seja mais acostumado a sair de casa, o tutor que optar por levá-lo para viagens precisa saber a forma correta de transportar o animal.

“Quando o tutor resolve viajar com seu pet, ele é obrigado a ficar muitas horas na caixa transportadora, principalmente em viagens mais longas em aviões ou ônibus, por exemplo. O estresse do traslado pode ser tão grande que pode causar a queda da imunidade do animal e ele pode passar a apresentar certos problemas de saúde, por exemplo”, explicou Thais Matos, médica-veterinária da DogHero, plataforma de serviços da Petlove.

Para quem deixará o pet em casa:

Todo pet que ficar em casa precisa de acompanhamento frequente de uma pessoa adulta

A especialista ressalta ainda que deixar o pet em casa sozinho, mesmo que com comida e água suficientes, e seus brinquedos favoritos espalhados pelo espaço, não é uma alternativa viável. Pois, além de ficarem desamparados sem receber os devidos cuidados, podem enfrentar problemas como a ansiedade por separação, sofrendo demais com a ausência de companhia.

“Não importa se o tutor ficará poucos ou muitos dias fora de casa, é preciso ter uma pessoa capacitada para atender às necessidades do animal. Outra razão para não deixá-lo sozinho é que muitas raças precisam de uma dose de exercícios diária e, ao ficar sem companhia em casa, ele pode apresentar quadros de depressão, até mesmo recusando a comida”, alertou a veterinária.

Algumas pessoas podem ter a falsa concepção de que gatos podem ficar sozinhos em casa por serem mais independentes, mas os felinos também sofrem por estarem sozinhos e correm riscos sem supervisão.

"Existe uma concepção de que gatos são mais independentes e toleram mais tempo sozinhos. De fato, alguns gatos podem, sim, ficar sozinhos por longos períodos de tempo durante o dia sem se sentirem abandonados, desde que tenham alimentação e água fresca. No entanto, é importante ressaltar que os gatos possuem personalidades variadas e algumas raças se sentem abandonadas caso fiquem sozinhos, miando alto ou até mesmo ficando sem comer por tristeza. Na dúvida, deixar o gatinho em casa sozinho mesmo que com comida e água suficientes não é uma alternativa viável pelo risco de gerar altos níveis de ansiedade e estresse no animal. Não importa se você ficará um ou dois dias fora apenas; é preciso ter uma pessoa capacitada para atender às necessidades do gatinho", explicou Thais.

Portanto, o ideal é procurar cuidadores profissionais para o animal ter suas necessidades físicas e psicológicas atendidas. Algumas opções como pet sitting e hospedagem domiciliar podem solucionar essa necessidade e garantir o bem-estar do cão ou gato na ausência do tutor.

Para quem levará o pet:



Deixar o pet seguro e confortável durante a viagem é fundamental. Mas o planejamento também é importante para uma viagem tranquila. Por isso, o tutor deve ficar atento às condições do animal e às orientações de segurança. Ir ao veterinário antes da viagem para a imunização do pet, check-up e direcionamento sobre o cuidado com o animal é essencial.



A forma de transportar o animal precisa ser segura e confortável, considerando seu tamanho e o risco de acidentes no percurso. Confira alguns direcionamentos sobre o traslado de pets com seus tutores:



No carro:

Cinto de segurança: todos devem utilizar o equipamento, inclusive os pets. Nada de deixar seu bichinho solto durante a viagem, mesmo que ele seja super obediente. Pode ser perigoso, tirar a atenção de quem dirige, e o condutor pode ainda ser multado. Portanto, use o cinto de segurança para cães , desenvolvido especialmente para isso. O equipamento funciona como um extensor, ao ser fixado no fecho do cinto do carro e ao peitoral do seu animal de estimação (ao mesmo tempo). Para os gatos, as caixas transportadoras promovem conforto e segurança e também precisa ficar presa no cinto de segurança. Uma dica para que o felino se sinta confortável com o "novo lar", é adquirir a caixa transportadora para gatos um pouco antes da viagem e colocar o cobertor e os brinquedos dele dentro, com isso, ele sente que a caixa transportadora é um local seguro e agradável, dessa maneira, evita-se qualquer agressividade ou outra reação do seu animalzinho.



os animais de estimação devem ficar sempre no banco traseiro, onde estará mais seguro, e não no chão – espaço para colocar os pés dos passageiros. Para deixar o pet mais tranquilo, o tutor pode colocar a caminha dele no banco. Muito cuidado, pois seu pet pode ficar incomodado e espirrando se a temperatura no interior do veículo estiver muito fria. Portanto, ao viajar de carro, esse item precisa ser verificado para que ele se sinta bem durante o trajeto. Desta maneira, , ou seja, nem quente nem fria; Sem orelhas ao vento: sabe-se que os cachorros amam ficar espiando e tomando aquele vento durante o passeio de carro, mas isso pode trazer consequências tanto em relação à segurança como à saúde do seu animal de estimação. Pode dar dor de ouvido no seu cãozinho e prejudicar a audição , além de causar irritação nos olhos dele. Além disso, não é nada seguro para você e o seu pet, pois ele pode se machucar. Ainda tem o risco de acidentes se o condutor do veículo não estiver concentrado no trânsito.



sabe-se que os cachorros amam ficar espiando e tomando aquele vento durante o passeio de carro, mas isso pode trazer consequências tanto em relação à segurança como à saúde do seu animal de estimação. Pode dar , além de causar irritação nos olhos dele. Além disso, não é nada seguro para você e o seu pet, pois ele pode se machucar. Ainda tem o risco de acidentes se o condutor do veículo não estiver concentrado no trânsito. Capas protetoras: além de não deixar o cãozinho escorregando no banco, protegem as portas do veículo. As capas protetoras, incluindo modelos impermeáveis, podem deixar a viagem mais confortável;



além de não deixar o cãozinho escorregando no banco, protegem as portas do veículo. As capas protetoras, incluindo modelos impermeáveis, podem deixar a viagem mais confortável; Contra enjoo: alguns pets costumam enjoar durante viagens de carro e, por isso, o veterinário deve ser consultado antes do embarque. O especialista indicará a melhor forma de transporte e avaliará a necessidade de medicação. Nenhum remédio deve ser oferecido ao animal sem a prescrição do veterinário.

No avião ou ônibus:

Na cabine: a maioria das empresas aéreas brasileiras permite viajar com o pet no avião. Animais de pequeno porte - até 10kg - podem ser transportados na cabine. Portanto, antes de escolher a companhia aérea ou de ônibus, o ideal é pesquisar a política de transporte de cada uma, assim como verificar as regras e exigências do local de destino e em casos de viagem interestaduais;



a maioria das empresas aéreas brasileiras permite viajar com o pet no avião. Animais de pequeno porte - até 10kg - podem ser transportados na cabine. Portanto, antes de escolher a companhia aérea ou de ônibus, o ideal é pesquisar a de cada uma, assim como verificar as regras e exigências do local de destino e em casos de viagem interestaduais; Caixa de transporte: é obrigatório o uso da caixa de transporte. Para evitar estresse, o ideal é que o pet se acostume com a caixa de transporte. Ao menos um mês antes da viagem, a família pode fazer o seguinte treino: deixe a caixa aberta e sempre à vista do animal para que ela se torne familiar. Ofereça petiscos dentro dela e faça um carinho quando o peludo entrar – mas nunca force a entrada. Se possível, ofereça uma das refeições do dia dentro da caixa. Passeios gradativos com o animal na caixa também ajudam;



é obrigatório o uso da caixa de transporte. Para evitar estresse, o ideal é que o pet se acostume com a caixa de transporte. Ao menos um mês antes da viagem, a família pode fazer o seguinte treino: deixe a caixa aberta e sempre à vista do animal para que ela se torne familiar. Ofereça petiscos dentro dela e faça um carinho quando o peludo entrar – mas nunca force a entrada. Se possível, ofereça uma das refeições do dia dentro da caixa. Passeios gradativos com o animal na caixa também ajudam; Viagens nacionais: o tutor precisa apresentar o atestado de saúde, feito por um veterinário, além da carteira de vacinação e comprovante atualizado da antirrábica;



o tutor precisa apresentar o atestado de saúde, feito por um veterinário, além da carteira de vacinação e comprovante atualizado da antirrábica; Viagens internacionais: além da carteira de vacinação, são necessários Certificado Zoosanitário Internacional, Certificado Veterinário Internacional e laudo sanitário. Alguns países pedem ainda microchip, para que o pet seja identificado. Antes de comprar a passagem e providenciar os documentos, o tutor precisa se informar sobre as restrições de entrada de pets no país de destino.

