Veja presentes que seu pet vai amar receber no Natal Os brinquedos, camas ou lanchinhos (especialmente esses) também servem para distrair o pet

Todo mundo merece presentes de Natal, até mesmo seu pet. Um brinquedinho, um cantinho novo para dormir ou até um lanchinho diferente podem fazer a alegria do seu cãozinho ou gatinho durante a festividade natalina.

Os brinquedos, camas ou lanchinhos (especialmente esses) também servem para distrair o pet na hora da ceia de Natal ou quando a casa estiver muito cheia. Para te ajudar nessa busca pelo presente ideal, o Folha Pet separou alguns presentes que seu animalzinho vai amar, confere:

Cama

Cama para pets

Com a casa cheia de visitas, seu pet pode precisar de um cantinho só dele. Para se sentir mais protegido ou para descansar em um "ninho" de acochego, a cama para pets é um dos presentes mais usuais para seu animalzinho.

É possível encontrar camas para pets com valores a partir de R$ 35.

Escova para pelos

Escova para pets

Esse presente serve tanto para seu pet quanto para você, pois com a redução dos pelos espalhados pela casa, a limpeza fica mais fácil. No quesito pet, o animal fica mais limpo e corre menos riscos de se entalar com a autolimpeza.

O produto pode ser encontrado a partir de R$ 7.

Arranhador



Arranhador para gatos

Esse daqui é um item voltado para os gatinhos. O arranhador ajuda o gato a controlar o tamanho das suas unhas e, dependendo do tamanho, serve como brinquedo de escalada. Gatos que ficam restritos ao ambiente caseiro podem ficar entendiados e alguns brinquedos, como o arranhador, ajudam o pet a gastar energia sem sair de casa.

O produto pode ser encontrado a partir de R$ 38.

Bebedouro fonte

Bebedouro para pets



Se nós esquecemos de beber água, quem dirá nossos pets? Para evitar problemas nos rins, além de dispor vários locais com água limpa para o pet beber, o tutor pode, ainda, apostar em um bebedouro fonte. Gatos são os mais entusiastas da ideia, pois água em movimento passa a ideia de ser ainda mais fresquinha para os felinos.

Bebedouros fontes podem ser encontrados a partir de R$ 30.

Brinquedos

Bichinhos de pelúcia, sinos, cordas, bumerangues, varinhas com fitas e os mais diversos brinquedos para distrair seu animal serão amados pelos pets. Aqui vai uma lista dentro de uma lista com alguns brinquedos que podem te auxiliar na hora de brincar com seu cãozinho ou gatinho:

-Varinha com penas



Brinquedo para gatos Brinquedo para gatos

Composto por uma varinha ligada a um fio com uma pena no final, esse brinquedo simples é capaz de distrair um gatinho em questão de segundos. No mercado, é possível encontrar diversas variações desse mesmo brinquedo.

A varinha pode ser encontrada com valores a partir de R$ 5.

-Túnel

Túnel para gatos



Indicado para felinos, o túnel é um brinquedo que pode ser usado para o pet brincar de se esconder ou até para descansar em algum momento de sobrecarga social.

Túneis podem ser encontrados com valores a partir de R$ 15.

-Bola inteligente

Sabe aquele brinquedo especial que vai distrair o pet quando ele pedir atenção e você não conseguir dar? É esse. A bola inteligente é recarregável e possui um sensor que faz com que ela se mova sempre que o pet chega perto. Pode ser encontrada em diversos tamanhos, tanto para animais pequenos quanto para animais maiores.

Ela pode ser encontrada a partir de R$ 10.

-Pelúcia

Pelúcia de brinquedo



Para brincar e para se aconchegar. Pets amam alguma pelúcia para chamar de sua. Essa você encontra nas áreas de ursinhos para crianças mesmo, com valores variados.

Banheiro inteligente



Banheiro inteligente para cães

Especialmente para cãezinhos, o banheiro inteligente ajuda seu pet na hora de fazer suas necessidades fisiológicas. Nem sempre seu pet tem vontade de fazer xixi e cocô apenas durante o passeio e é aí que entra o banheiro inteligente. Feito com uma grade que separa o xixi do animal, o banheiro inteligente mantém seu pet limpinho e possibilita recolher fezes sem muita diferença da forma como devem ser recolhidas na rua.

O produto pode ser adquirido a partir de R$ 25.

Comedouro inteligente

Smart Alimentador Pet Wi-Fi da Positivo

Se tem algo que distrairá seu pet na hora de receber comida é o comedouro inteligente. O comedouro dispõe a comida em horários e porções especificadas pelo tutor, o que garante que seu pet receba uma dieta equilibrada. Além disso, o tutor que não passa o dia todo em casa pode ficar tranquilo com relação a alimentação do seu animalzinho.

O comedouro inteligente pode ser encontrado com preços a partir de R$ 300.

Petiscos

Cachorro recebendo petisco



Na hora da ceia de Natal, é possível que seu pet fique com "inveja" de todos os alimentos deliciosos que estão na mesa. Para incluir o pet e evitar pedidos por alimentos humanos (contraindicados para pets), um petisco sempre ajuda. Petiscos são encontrados com preços variados e contam até com algumas versões com temática natalina.

