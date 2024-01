A- A+

Vídeo: Cachorro invade carro e se recusa a sair do veículo; nem a polícia conseguiu tirar o animal Caso aconteceu no município de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul

Uma invasão inusitada surpreendeu um motorista do município de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Proprietário de um carro do modelo Corolla, o empresário Rubens Peixoto havia estacionado o veículo para fazer um lanche quando o cachorro vira-lata invadiu.

Acompanhado da mulher, o empresário postou o caso nas redes sociais. Nas imagens, é possível observar que o cachorro se recusa a sair do veículo e chega a rosnar para o proprietário do carro.

“Eu tentei abrir as portas, peguei a chave do carro e tentei empurrar ele com um pedaço de pau. Chamamos a Polícia Militar, vieram três policiais mas não conseguiram tirar. Também chamamos os Bombeiros, mas eles não vieram”, contou o empresário.

Após diversas tentativas, o animal foi retirado com a ajuda de uma veterinária que passava no local.

Dias depois, o cachorro invadiu outro veículo, também do modelo Corolla. Assim como no primeiro caso, o animal se recusou a sair do carro. Após 1h30 de diversas tentativas frustradas, o cachorro saiu por conta própria.





