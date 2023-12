A- A+

Vídeo que mostrar uma cadelinha triste por não ser adotada viraliza nas redes sociais Laís já está em processo de adoção, fazendo teste de adaptação com uma família

No fim de um evento de adoção, a cadelinha Laís procurou colo e carinho de Mari Mazzon, fundadora do Instituto SOS 4 Patas Paraná. O vídeo do momento em que a cadelinha é acolhida viralizou por conta da sua expressão interpretada como de tristeza.

Após a publicação do vídeo, várias pessoas se disponibilizaram para adotar a cadelinha de três anos de idade e porte pequeno.

Inclusive, o MC Daniel se disponibilizou para a adoção da pequena. Mas, como o projeto respeita uma fila de interesse por cada pet disponível, Laís está em testes de adaptação para ser adotada pela primeira família que entrou em contato com o Instituto SOS 4 Patas Paraná.



Cadelinha Laís

O processo de adaptação está sendo feito para ver se a pequena Laís será aceita e incluída pelos outros animais da família adotante.

Assim como muitas outras histórias de pets que precisam de adoção, a de Laís se iniciou com o abandono. Ela foi deixada em uma área rural e corria desesperada atrás de todos os carros que passavam.

O Instituto SOS 4 Patas Paraná fez o resgate da pequena, assim como a sua vacinação, e está cuidando para que ela encontre uma nova família.

A entidade conta com mais de 350 animais disponíveis para adoção no Paraná.

Veja também

INCLUSÃO Santa Cruz e Sport recebem visita de Gui, símbolo da luta pela visibilidade da Epidermólise Bolhosa