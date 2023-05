Vira-lata caramelo pode virar manifestação cultural imaterial do Brasil 

A- A+

Conhecidíssimo por fazer parte de muitos memes, o cãozinho popularmente chamado de "vira-lata caramelo" pode ser nacionalmente reconhecido. De porte médio, pelo curto e em tons dourados, ele é um animal Sem Raça Definida (SRD) ou, como seu nome popular mesmo diz, ele é um vira-lata.

Um projeto de lei quer definir a expressão "vira-lata caramelo" como manifestação cultural imaterial do Brasil.

"Não é de hoje que o vira-lata caramelo está presente na vida do brasileiro. Seja porque você tem um ou porque cruza com eles nas ruas. No entanto, de uns tempos para cá e graças à internet, esse cachorro cor caramelo se tornou fenômeno de popularidade. E mais: muitos já o consideram um símbolo nacional, fazendo campanhas para oficializá-lo como raça brasileira", diz o projeto de lei apresentado em abril.

Apesar de ser muito usado em campanhas e ser muito "memificado", o Brasil ainda enfrenta muitos problemas com a desvalorização de cães SRD em comparação com cães de raça. Por isso, a proposição tem a função social de fazer com que cães SRD sejam vistos com mais valor por tutores de pets.

Vira-lata caramelo em situação de rua

Em entrevista ao blog Folha Pet, o deputado Felipe Becari (União/SP), autor da proposta, explicou que animais SRD são, em sua maioria, abandonados:

"Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) mostram que existem cerca de 30 milhões de animais abandonados no Brasil, neles incluídos os vira-latas".

Para Becari, o reconhecimento dos cães SRD é também um espelho da diversidade do povo brasileiro. "Como símbolos de lealdade, amor e respeito, os vira-latas nos mostram que a diversidade é uma das nossas maiores riquezas, assim, reconhecê-lo digno, como todos os outros de raça, é questão de direito", destacou o deputado.

A proposta entregue na Câmara dos Deputados define o cãozinho como muito saudável. "Eles são animais muito saudáveis e resistentes a doenças. Isso se deve, em parte, à sua mistura de raças, que resulta em uma maior diversidade genética. Além disso, esses animais costumam ter uma expectativa de vida mais longa do que os cães de raça pura", explica o texto.

Como principal benefício para o "vira-lata caramelo" e para a sociedade brasileira, de acordo com o deputado, é a conscientização.

Caramelo Cultural, cãozinho que ficou famoso por subir em palcos de shows do Carnaval do Recife em 2023

"Sabedor das dificuldades enfrentadas por outros protetores e entidades no Brasil, a ideia é fomentar a cultura das adoções em detrimento do comércio de animais, além de conscientizar a sociedade pondo fim ao preconceito contra os animais sem raça definida", comentou.

As próximas etapas do projeto são demandadas pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP).

"Ele é quem determina as comissões em que tramitará. Muito provavelmente, passará pela Comissão de Cultura e na de Constituição e Justiça. Pode, ainda, ser determinado o envio para outra comissão de mérito que o presidente entenda pertinente. Caso defina que o PL está sujeito à apreciação conclusiva pelas comissões, ele não irá ao Plenário. Poderá ir diretamente para a votação no Senado. Vamos aguardar o despacho para ter isso mais detalhado", explicou Becari.

