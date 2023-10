Viral: Gatinho solidário chama amigos em situação de rua para dividir o jantar

A- A+

Leia Também

• Dia dos Animais: data chama atenção para conscientização sobre o cuidado com seres vivos

• Fundo para defesa dos animais agora é lei em Pernambuco

Rocco, um gato que vive nos Estados Unidos, faz questão de dividir seu jantar. Há mais de dois anos, ele escolheu como lugar para jantar uma área perto da porta telada de entrada da casa em que vive com seus tutores.

No momento em que está se preparando para jantar, Rocco vai à porta e fica miando por seus colegas. Os tutores dele sempre preparam "comida extra" para os outros animais.

A cena de jantar foi capturada várias vezes por sua tutora, que compartilhou os momentos em vídeos no TikTok. Confira:

A adoção de Rocco por seus tutores foi feita por meio da Humane Society da cidade de Washington, quando ele ainda era filhote. Por ser um gato muito carinhoso, ele se aproximou naturalmente do pet em situação de rua.



Rocco e um dos seus "amigos" de jantar | Foto: Reprodução TikTok Rocco e um dos seus "amigos" de jantar | Foto: Reprodução TikTok

Atualmente, dois gatinhos costumam jantar com Rocco, mas a história começou apenas com um, que ainda não se sente confortável com humanos.

Conforme a tutora, o gatinho em situação de rua que chegou para jantar pela primeira vez, há pouco mais de dois anos, está sendo "conquistado" pela família para ser adotado. A aproximação dele com a família ainda é pouca, apesar das tentativas através de alimentação e brinquedos.

"Eu o alimento há quase dois anos e ele ainda tem muito medo dos humanos, mas nós o amamos e ele é bem-vindo aqui quando estiver pronto", escreveu a tutora.

A família faz tentativas de adoção do gatinho aos poucos, veja um dos momentos em que ele entra na casa:



Veja também

GRANDE-COLAR DO MÉRITO Médico de Lula, cardiologista Roberto Kalil, é homenageado no TCU