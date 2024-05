A- A+

Voluntários resgatam mais de 20 gatos de casa alagada pelas cheias no Rio Grande do Sul Em todo o estado gaúcho, mais de 10 mil animais já foram resgatados desde o início das inundações

Os resgates de animais durante as enchentes no Rio Grande do Sul continuam a comover internautas. Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, um grupo de voluntários aparece salvando vários gatos presos em uma casa alagada na cidade de Canoas, uma das mais afetadas pelas cheias.

De acordo com o autor da publicação, Rafael Specht, um dos voluntários contou que ele e seus amigos resgataram mais de 20 gatos e um cachorro dessa única residência.

Em todo o estado gaúcho, mais de 10 mil animais já foram resgatados desde o início das inundações.

No vídeo, gravado no sábado (9), é possível ver vários gatos na casa. Um deles aparece na janela, tentando, desesperadamente, deixar o local.

Voluntários resgatam mais de 20 gatos de casa alagada pelas cheias no Rio Grande do Sul - https://t.co/DDSOjhWiQc pic.twitter.com/D6DB20Hjj3 — Folha de Pernambuco (@folhape) May 14, 2024

A água está na altura do peito dos voluntários, que entram na residência e arrombam a porta.

Eles também usam um colchão para retirar os animais de dentro da casa.

"Essa foi uma das muitas casas onde conseguimos ajudar os bichinhos e as pessoas", escreveu o autor na legenda da publicação.

