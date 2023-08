A- A+

Xodó: o cãozinho 'AUfitrião' do hotel Grand Mercure Recife Boa Viagem O cãozinho recepcionou as atletas da Seleção Brasileira Feminina de Vôlei

A recepção do hotel Grand Mercure Recife Boa Viagem, na Zona Sul da capital pernambucana, conta com um profissional um pouco incomum: o cãozinho Xodó. Ele "trabalha" como 'AUfitrião', recepcionando os hóspedes do local. O "funcionário" garantiu o tratamento diferenciado cheio de afago para a Seleção Brasileira Feminina de Vôlei, que ficou hospedada no hotel enquanto conquistava o Campeonato Sul-Americano.

É comum que animais "adotem" espaços onde se sentem seguros, eles percebem se as pessoas que frequentam o ambiente são acolhedoras pelo olhar e pelo tom de voz que direcionam para pets. Xodó percebeu que poderia ficar seguro no Grand Mercure Recife Boa Viagem durante o São João de 2023. De acordo com a gestão do lugar, ele chegou fazendo companhia para os funcionários que ficam na garagem do hotel e logo conquistou toda a equipe que trabalha no lugar.

"Xodó chegou aqui em frente ao hotel no final de semana do São João. Ele simplesmente apareceu e ficou encostado com os nossos manobristas na rampa de acesso à recepção. No domingo, eu estava de plantão e os colaboradores informaram que ele sempre ia fazer suas necessidades na rua, mas sempre voltava para o mesmo lugar, ao lado do guichê do estacionamento. Tentei realizar contato com algumas páginas da região para identificar um possível dono que o tenha perdido, porém ninguém se identificou. Na segunda-feira, nós decidimos adotá-lo", explicou Thiago Soares, Gerente de Recepção do hotel.

Local que Xodó começou a ocupar assim que chegou ao hotel

O cãozinho foi levado ao veterinário e, apesar de estar um pouco magro e com falhas em algumas partes do pelo, ele estava saudável.

Pouco após sua adoção, o nome Xodó foi oficializado para o pet por meio de uma votação interna entre os colaboradores do Grand Mercure.

De acordo com a Gerente do Hotel, Lívia Nascimento, no início da adoção, o cãozinho saía sozinho do hotel para suas necessidades diárias em duas ocasiões. Mas ele chegou a ser maltratado.

"Enquanto ele ficava na frente, ele saía para as necessidades e, em duas ocasiõe,s os prédios vizinhos o agrediram por fazer a necessidade na calçada e, por causa dessa estupidez, resolvemos adotá-lo para que não fosse mais agredido", explicou.

Lívia explicou que toda recepção de hotel tem um ‘guest relation’, para acolher quem chega. "Nós temos um ‘AUfitrião’ para dar as ‘boas-vindas’ aos nossos hóspedes, recebê-los com simpatia", contou a Gerente Geral.

O pet se adequou perfeitamente ao ambiente da recepção e foi incorporado à equipe, que se divide na tarefa de levar o pet para o banho, passear todos os dias e garantir sua alimentação.

De acordo com a equipe do hotel, o cãozinho é bem acolhido por todos os hóspedes.

"Sempre que nossos clientes chegam, o chamam e ele sempre vai cumprimentar. Todos amam e amaram a ideia de termos adotado ele", contou o Thiago.

Recepção da Seleção Brasileira

Xodó apareceu nos stories da atleta Rosamaria Montibeller, que estava disputando o Campeonato Sul-Americano de Vôlei pelo Brasil no Geraldão. De acordo com a equipe do hotel, ele foi muito carinhoso com a Seleção Brasileira e recebeu carinho das atletas.

Xodó teve a roupinha autografada pelas atletas da seleção Xodó teve a roupinha autografada pelas atletas da seleção

"As meninas do vôlei adoraram e até autografaram a camisa dele! Tiraram várias fotos. As outras seleções também gostaram bastante", contou o gerente Thiago.

