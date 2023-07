Yorkshire sobrevive a acidente de carro, encontra casal que o acolhe e volta para seus tutores

A- A+

Tiquinho, um cãozinho Yorkshire, sobreviveu a uma aventura inesperada no Rio de Janeiro. O cãozinho foi arremessado do carro de seus tutores quando o veículo capotou na última quarta-feira (12). Após escapar com vida do acidente, o cãozinho estava perdido e percorreu uma distância de 5 km sem rumo. Contudo um casal de idosos acolheu o pet que estava na via de veículos e iniciou uma campanha para que Tiquinho voltasse para seus tutores. O reencontro aconteceu nessa segunda-feira (17), para a felicidade dos tutores de Tiquinho. As informações são do Bom Dia Rio.

Os tutores de Tiquinho sobreviveram ao capotamento sem danos físicos, mas não conseguiram encontrar o animal nas proximidades do local do acidente quando saíram do carro.

O cãozinho foi resgatado por Paulo Renato Carrilho Cruz e Angelina Gonçalves Cardoso Cruz, um casal de idosos que passava pela via pouco depois do acidente. Angelina informou ao Bom Dia Rio que sua maior preocupação era que o pet fosse atropelado, pois ele estava correndo sem rumo.

"Eu parei, abri a porta, ia saltar para pegá-lo, mas ele pulou dentro do carro e o levamos", disse Paulo Renato.

Ao chegar em casa com o cãozinho, o casal iniciou, com a ajuda dos netos, uma campanha em busca da família tutora de Tiquinho.

Cinco dias após o capotamento, o cãozinho reencontrou sua família tutora. Uma amiga do casal viu a postagem nas redes sociais e entrou em contato. O reencontro foi em clima festivo.

"Graças a Deus, teve um casal que não tenho palavras para agradecer e que o resgatou e fez de tudo para nos entregar. Muito obrigado", disse Paulo Botelho, tutor do cão.

Alessandra Pappaterra, tutora do pet, explicou que o pet é considerado parte da família. "Ele veio em um momento de dificuldade, de perda, para acalentar o coração da gente", revelou.

Identificação

Para que tutores de pets não precisem passar por tanto desespero na hora de encontrar seus animais após uma situação de perda, placas de identificação devem ser incluídas na coleira do pet. O tutor deve dispor na placa informações como nome do pet, seu próprio nome, número para contato e até endereço da casa onde o animal vive.

