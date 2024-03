A campanha de 2026 pela tribuna da Alepe

A- A+

Discursos orquestrados da situação e da oposição na Assembleia Legislativa, ontem, apontam que, além dos cuidados com as bases no interior do Estado, parlamentares vão aproveitar 2024 para rabiscar 2026. E começam pela tribuna.

Na ordem do dia, segurança pública e cidadania: a instalação do quinto Compaz no Recife, sábado, e a extinção das faixas salariais entre militares, apresentada pelo Estado e enviada à Casa ontem à noite.



O deputado Alberto Feitosa (PL) fez duras críticas ao projeto. Reclamou da demora e relembrou a greve de uma Polícia Militar insatisfeita em 1997. Gleide Ângelo (PSB) atestou que tem sido uma dificuldade resolver a questão das faixas, promessa de campanha.

Coube a Débora Almeida (PSDB) dar os primeiros acordes a favor da medida. Elogiou a governadora Raquel Lyra e alfinetou a gestão do PSB. "Se as faixas são tão ruins, por que em 2017 o PSB fez essa proposta? E por que esta Casa aprovou?", provocou.

Em coro, os governistas Antônio Moraes (PP), Izaías Régis (PSDB) e Joãozinho Tenório (PRD) exaltaram a coragem e determinação da gestora.

Para destoar do cântico, a oposição mostrou seus instrumentos. Deputados ligados ao prefeito João Campos (PSB) - que já se prepara para possível confronto com a governadora em 2026 - exaltaram o Compaz.

"O Recife vem atuando de maneira muito forte na segurança pública. Não com presença policial, não com armas, não com tiros, mas com cidadania", entoou Rodrigo Farias (PSB). Junto aos também peessebistas Waldemar Borges e Diogo Moraes, cobrou do Estado a instalação das unidades em Arcoverde, Bonito e Petrolina.

Os cenários de Teresa Leitão

A senadora Teresa Leitão (PT) não titubeia na hora de traçar composições para eleições no Recife e em Caruaru. Em entrevista à Rádio Folha FM 96,7 disse que seu grupo fecha com Mozart Sales como possível vice de João Campos (PSB). E não descarta aliança com José Queiroz (PDT), mesmo tendo a deputada Rosa Amorim e o presidente do PT municipal, Léo Bulhões, dispostos a entrarem no páreo.



DEMANDAS

Após sete anos à espera do fim das faixas salariais, a Associação de Cabos e Soldados reagiu à proposta do Governo. Quer tudo resolvido em 2025. Pelo cronograma, a extinção total só em 2026. A ACS já pediu reunião com o presidente da Alepe, Álvaro Porto.



OTIMISTA

O secretário da Fazenda, Wilson José de Paula, estará hoje na Comissão de Finanças da Assembleia. Vai apresentar o Relatório de Gestão Fiscal do 3º Quadrimestre de 2023. Promete números mais positivos que os mostrados ao mesmo colegiado há um ano.



JOGO COLETIVO

Lotado no gabinete do secretário Daniel Coelho, Guga Cabral refuta a informação de apoio ao pré-candidato Júnior Matuto (PSB), de quem já foi secretário. Assegura que em Paulista o grupo está fechado com o candidato da governadora, Severino Ramos (PSDB).

