A efervescência política nas escadarias e becos durante os dias da Festa do Morro Prefeito do Recife, governadora e outros políticos reconhecem dimensão do evento e marcam presença

Nenhuma vaia. Aplausos tímidos quando anunciados. Algumas queixas, durante as quase duas horas em que estiveram no Morro da Conceição. E selfies. Muitas selfies. Em horários diferentes, o prefeito do Recife, João Campos (PSB), e a governadora Raquel Lyra (PSDB) acompanharam celebrações na 119ª Festa do Morro, Zona Norte da cidade.

Com secretários, vereadores e ao lado da mãe, Renata Campos, ele participou da primeira missa do dia, que começou à meia-noite e foi presidida pelo reitor do Santuário Pai Eterno, em Trindade (GO), padre Marco Aurélio Martins.

"A gente veio este ano de madrugada, para mostrar que não tem dia nem hora para rezar e trabalhar pelo Recife." No final, sancionou projeto dos vereadores Eriberto Rafael (PP) e Liana Cirne (PT), tornando a festa Patrimônio Cultural e Imaterial do Recife. Eles não apareceram.

"Eu poderia ter feito a sanção no gabinete, mas quis fazer hoje com todos vocês." Após o ato, acendeu velas com a mãe, visitou a unidade de saúde da família e desceu a Ladeira Apique, que ganhou mosaicos, destacando a história do bairro. "Queria pedir apenas a proteção de Nossa Senhora a nossa cidade. Que a gente possa, com a sua graça, ter saúde e paz."

Horas depois, em sua primeira ida à festa na condição de governadora, Raquel Lyra chegou com a vice Priscila Krause, deputados, secretários, vereadores. Receberam a bênção do reitor do Santuário do Morro, padre Emerson Borges.

"É uma alegria agradecer a Deus, a Nossa Senhora, pelo ano que passou, pelas adversidades que a gente superou." A governadora se emocionou em vários momentos, um deles enquanto amarrava uma fitinha azul e outra branca, cores da santa, aos pés da imagem. Fez dois pedidos. "Não vou dizer quais. Se não, não se realizam", brincou, seguindo a tradição.

Momentos antes havia listado alguns: "Força, sabedoria, bênçãos, para que a gente construa alianças, faça o bem no nosso Estado e permita que as pessoas sejam mais felizes onde vivem". E para reduzir a falta d'água, um dos problemas do bairro, prometeu uma intervenção em março de 2024.

À disposição da governadora

"O prefeito é blindado. Mas vai ter debate. A cidade está cheia de problemas, precisando de muita coisa”. A declaração é do secretário de Turismo do Estado, Daniel Coelho, cada vez mais colado à agenda da governadora. Com as bênçãos de Raquel Lyra, ele é um dos poucos nomes dispostos a entrar no páreo contra João Campos. O gestor do Recife tem reeleição quase garantida.



FIÉIS > Muita gente pediu bênçãos ao deputado João Paulo (PT). É que um dos celebrantes, o superior provincial em Goiás, era seu homônimo.. Após a cerimônia, o ex-prefeito circulou pelo Morro. "Meus cartazes são o contato com o povo", disse..



HERANÇA > Em seu primeiro mandato, o deputado Jarbas Filho (MDB) repetiu os passos do pai, o ex-senador Jarbas Vasconcelos. Subiu o Morro com amigos e assessores. Agradeceu as conquistas, pediu paz e mais votos nas próximas disputas.



VOZ > A prefeita de Serra Talhada, Márcia Conrado (PT), foi escolhida para relatar a experiência vivida na campanha de 2020, em meio à pandemia, e as políticas públicas que conseguiu consolidar. Ela participa, em Brasília, da conferência eleitoral do partido, que termina hoje.

