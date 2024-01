"A única pessoa que fala por Isabella de Roldão é Isabella de Roldão", dispara a vice-prefeita do Recife

A- A+

A imagem que mostrou, em Brasília, a vice-prefeita do Recife, Isabella de Roldão (PDT), o ministro da Previdência e presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, e a governadora Raquel Lyra (PSDB) trouxe à tona uma série de especulações e fortaleceu outras durante toda a semana. Com o silêncio dos três, as conjecturas se intensificaram.

Era a sétima vez que a gestora estadual se reunia com Lupi. Há tempos corteja o PDT e teria aproveitado a crise entre a legenda e o PSB no Ceará para reforçar o pedido de o partido integrar a base do Governo.

Nas negociações, os pedetistas teriam uma secretaria que, em tese, seria ocupada por Isabella de Roldão. A vice-prefeita, contrariando os caminhos do PDT e do prefeito, declarou apoio a Raquel Lyra no segundo turno da campanha, em 2022.

Agora, em ano de disputa pela reeleição à Prefeitura do Recife, a vaga de vice está em xeque. O PT já chegou a dizer que não trabalha com outra hipótese a não ser a de ter o posto.

O PDT também está no páreo, mas seus atores teriam descartado indicar novamente o nome de Isabella, que nos últimos dias foi ainda mais apontada como traidora, por estreitar os laços com Raquel Lyra, adversária de João Campos.

Irritada com o zunzunzum, a vice-prefeita disse ontem, através de nota, que ninguém pode falar por ela. Não adiantou nem sinalizou seus planos políticos. Mas foi incisiva nas letras.

"Apesar de todos os rumores sobre as eleições deste ano, reforço que a vice-prefeita do Recife sou eu, Isabella de Roldão. Embora muitas pessoas estejam falando muitas coisas sobre mim e meu futuro, só quem pode falar sobre esses assuntos sou eu. A única pessoa que fala por Isabella de Roldão é Isabella de Roldão."

Na última terça-feira ela deu entrevista à Rádio Folha FM 96,7 sobre o Protocolo Violeta, ferramenta para proteger mulheres da violência e do assédio, e disse que "no momento certo" falaria sobre política.

No dia da foto, as gestoras estavam em Brasília para o ato em favor da democracia. Isabella de Roldão, na condição de prefeita em exercício. Nenhuma divulgou a reunião.

O registro foi publicado apenas no Instagram do Ministério da Previdência. Na legenda, a informação de que o encontro seria "para viabilizar novos convênios, a compensação previdenciária estadual e a cessão do Parque da Jaqueira para a administração municipal".

A Escola de Sargentos

O presidente Lula tem agenda prevista em Pernambuco na próxima semana. Na quinta, visita a Refinaria Abreu e Lima e na sexta, participa da troca do Comando Militar do Nordeste. É esperado que anuncie a instalação da Escola de Sargentos no Estado. Ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro, o coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Escola de Sargentos, deputado estadual Renato Antunes (PL) declinou do convite.

DISPUTA O juiz Luiz da Rocha Neto vai se filiar ao Partido Progressistas segunda-feira. Será o nome do PP à Prefeitura de Camaragibe. Esteve à frente do caso do Holiday e determinou o leilão do edifício. Acusado de autopromoção, seria investigado pelo Conselho Nacional de Justiça, mas se aposentou um dia antes.

SOLENE Eleito por unanimidade e nomeado pela governadora Raquel Lyra em novembro,.o procurador-geral do Ministério Público de Contas de Pernambuco, Ricardo Alexandre de Almeida, toma posse terça-feira. Às 10h, no Auditório Sérgio Guerra, da Assembleia Legislativa, Centro do Recife.

