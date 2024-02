A- A+

Acordo com Republicanos deixa o deputado Álvaro Porto ainda mais perto do prefeito João Campos Dez nomes ligados ao presidente da Alepe vão se filiar ao partido, primeiro a oficializar apoio ao gestor

Na queda de braço com a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), o presidente da Assembleia Legislativa, Álvaro Porto, reforça suas estratégias. Em Brasília, o deputado selou acordo com o ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, e com o presidente estadual do Republicanos, Samuel Andrade.

Levará para a legenda duas candidaturas à reeleição - a da mulher e prefeita de Canhotinho, Sandra Paes, e a de Genivaldo Timóteo, o Pité, que assumiu a Prefeitura de Quipapá, quando Álvaro Porto Filho renunciou ao mandato, em dezembro. Oito pré-candidatos também vão. As informações foram divulgadas com exclusividade pelo Blog Cenário.

Não à toa, o presidente da Assembleia escolheu o Republicanos para abrigar seu grupo político. A sigla foi a primeira a oficializar apoio à reeleição do prefeito do Recife, João Campos (PSB), adversário da governadora e que já se prepara para novo embate em 2026.

Correligionário de Raquel Lyra, Porto está insatisfeito no PSDB. A gota d'água acabou sendo a escolha, em novembro, do empresário Fred Loyo para presidir o partido. O deputado havia se colocado à disposição quando soube que a gestora não queria continuar a dirigir o ninho tucano. Teve a iniciativa descartada.

Em entrevista à Rádio Folha, em dezembro, o presidente da Alepe afirmou que ninguém do seu grupo teria o aval para filiar-se ao PSDB. E prometeu procurar uma legenda para abrigar todos. A escolha do Republicanos deixa o deputado cada vez mais próximo a João Campos.

Ainda em dezembro Álvaro Porto recorreu ao prefeito para ajudar a resolver o impasse gerado com a proposta de distribuição do ICMS entre os municípios, apresentada pelo Executivo estadual. O gestor abriu mão de R$ 7,5 milhões do imposto arrecadado na capital para contemplar 23 cidades que perderiam recursos com a aprovação da medida.

Os dez nomes levados pelas mãos de Álvaro Porto se filiam - ainda segundo o Blog Cenário - no próximo dia 10.

Espaço para o Progressistas já garantido

Nos bastidores, governistas avisam que o Progressistas já tem vaga no primeiro escalão. Não será o que o partido deseja nem oque merece, admitem. Mas acreditam pacificar os ânimos nos próximos dias. O PP ameaçou deixar a base de Raquel Lyra e integrar a do prefeito João Campos A opção de entregar a pasta de Turismo e Lazer está descartada Será outra secretaria.



MULHERES > A ministra Cida Gonçalves encontra hoje a secretária da pasta no Recife, Glauce Medeiros, visita a Comunidade do Papelão e se reúne com o PT. Amanhã assina acordo com a governadora Raquel Lyra para construção das Casas da Mulher Brasileira em Pernambuco. No sábado vai a Caruaru.



AGENDA > O prefeito João Campos está em Brasília. Participa da posse de Flávio Dino como ministro do Supremo Tribunal Federal, às 16h. Antes, terá reuniões em dois ministérios. Um deles é o das Cidades. Vai discutir o Minha Casa Minha Vida.



LISTÃO > A Executiva do PT Recife abre, de segunda até 15 de março, inscrições para pré-candidaturas à Câmara e à vice-prefeitura. Com isso, descarta encabeçar chapa e reforça apoio a João Campos. Haverá reuniões nos dias 16 de março e 4 de abril.

Veja também

CRÍTICA "Ferrari" tem seus deslizes, mas triunfa ao mostrar lado nada vitorioso na história da escuderia