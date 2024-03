A- A+

Alijado no PSB, mas com o ânimo em alta Deputado Lucas Ramos não teve espaço para disputar a Prefeitura de Petrolina. Mas assegura trabalhar pelo projeto do prefeito João Campos

O deputado federal Lucas Ramos (PSB) afirma ter sido alijado do direito de ser candidato a prefeito de Petrolina, no Sertão, quando o PSB declarou apoio à reeleição de Simão Durando (União Brasil). O gestor é ligado ao grupo liderado pelo ex-prefeito Miguel Coelho (União Brasil).

"Ainda acredito que o caminho está errado e que uma candidatura de oposição elevaria a qualidade do combate. Petrolina ganharia no poder de escolha do seu representante", declarou em entrevista à Rádio Folha FM 96,7.

Mas assegurou que não vai criar dificuldades para o prefeito do Recife, João Campos (PSB), construir alianças com vistas a uma disputa ao Governo do Estado em 2026.

"Pelo contrário. Vou dar condições a João de ter uma reeleição mais fácil e de se manter em evidência na política pernambucana e principalmente na política nacional, para o PSB ter condições de apresentar uma candidatura competitiva em 2026 ao Governo do Estado". Alega que problemas como a violência, a crise na saúde e a falta d'água aumentaram.

"Não dá pra gente continuar com o Governo Raquel Lyra. Estamos sentindo muita falta do Governo Paulo Câmara, mais ainda do Governo Eduardo Campos, do modelo socialista de gestão", pontuou, desconsiderando que a gestora assumiu o Executivo há um ano e três meses. "Quando sou eleito já sou cobrado no primeiro dia de mandato.".

Em Petrolina, o deputado se articula com forças ligadas ao ex-deputado e ex-prefeito Odacy Amorim (PT); ao ex-prefeito Júlio Lóssio (PSD), e ao ex-deputado e também ex-prefeito Guilherme Coelho (PSDB).

"Já comuniquei minha decisão ao partido em todas as esferas - nacional e estadual. Não há como fazer composição para subir no palanque de Simão Durando. Nós somos oposição, Temos lado e não é o lado do grupo liderado pelo ex-prefeito Miguel Coelho, que atropela, passa por cima, desconhece e, muitas vezes desrespeita os mandato parlamentares"

CRIMINOSOS E DESCONECTADOS

Em 2023, a Neoenergia registrou cerca de 2 mil ocorrências por furto de cabos. Mais de 425 mil clientes foram impactados.O problema, que inclui ainda roubo de fios e baterias, é mote de audiência às 10h de hoje no Auditório Ênio Guerra, na Alepe. A proposição é do deputado Luciano Duque. Deve reunir representantes do Governo, Fiepe, operadoras.



CARUARU

O Podemos anuncia hoje apoio à reeleição do prefeito Rodrigo Pinheiro (PSDB). No domingo, um evento marca o lançamento da pré-candidatura. A governadora Raquel Lyra está sendo aguardada. Será às 9h45 em uma casa de festas.



CABO

O deputado Lula Cabral lança a pré-candidatura a prefeito do Cabo na sexta-feira. Aproveita a presença da vice-presidente nacional do Solidariedade, Marília Arraes, que vai referendar novas filiações à legenda. Às 10h, na sede do partido, no Centro.

