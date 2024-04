Amupe faz congresso para discutir eleições, crise financeira e gestão

A- A+

Em ano de eleição municipal e no meio da polêmica discussão sobre a reoneração da folha de pagamento das prefeituras, a Associação Municipalista de Pernambuco realiza a partir de segunda-feira (15) o VII Congresso Pernambucano de Municípios. Pretende reunir representantes das 184 cidades pernambucanas.

"Temos sofrido ao longo dos anos uma grande perda da capacidade de investimento", alerta o presidente da Amupe e prefeito de Paudalho, Marcelo Gouveia (Podemos). Ele registra que no ano passado o repasse do Fundo de Participação (FPM) não cresceu nem 2%, enquanto o aumento do salário mínimo chegou a 10%.

Além da crise financeira vivida pelos gestores, o projeto do Governo Federal que reonera a folha tramita no Congresso em caráter de urgência e deve chegar a plenário na terça (16).

Segundo a Confederação Nacional dos Municípios, se aprovado, as prefeituras sofrerão impacto negativo de R$ 6,3 bilhões este ano, e 2.900 das 5.366 cidades brasileiras perderão benefícios.

"Os municípios precisam se mobilizar para que o projeto seja rejeitado. Depois, renegociamos com o Governo. Não adianta fazer projeto que atinja os municípios sem ouvi-los. Não adianta respeitar meta fiscal, mas não recolher o lixo das ruas, ficar sem iluminação ou merenda", relata Gouveia.

Paralelamente ao congresso ocorre, no mesmo espaço, a Caravana Federativa. Estandes de mais de 30 ministérios, incluindo a Advocacia-Geral da União, estarão à disposição dos prefeitos. A ideia é tirar dúvidas e destravar projetos.

O encontro, no Teatro Guararapes, Centro de Convenções, vai até a quarta (17), fechando com palestra do jornalista Caco Barcelos.

ESCOLA DE SARGENTOS

O ministro da Defesa, José Mucio Monteiro, estará em Pernambuco na segunda (15). Vai visitar as futuras instalações da Escola de Sargentos com a governadora Raquel Lyra, o comandante-geral do Exército, general Tomás Paiva; o comandante militar do Nordeste, general Maurílio Ribeiro, deputados e senadores. O projeto deve gerar 30 mil empregos diretos e indiretos.

SAMBA

Ex-União Brasil, o vereador do Recife Victor André Gomes (PV) aposta na boa relação com o presidente do União na capital, deputado Mendonça Filho, para juntá-lo à base do prefeito João Campos (PSB). Torce para que a tarefa acabe em samba. Dos bons.

SAÚDE

O deputado enfermeiro Gilmar Júnior (PV) filiou nomes da categoria para disputa proporcional em mais de 60 municípios. Em todos os partidos. O importante, diz ele, é fortalecer a luta pelo piso.

ROBERTÃO

O pleito em que o deputado João Paulo (PT) foi eleito prefeito do Recife, derrotando Roberto Magalhães (PFL), aconteceu em 2000. Foram 382.988 votos (50,38%) contra 377.153 (49,62%).

