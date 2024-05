Anderson Ferreira e Gilson Machado: uma relação de faz de conta

A- A+

Aparar arestas e, publicamente, assegurar que tudo está bem. Esta é a peleja do presidente estadual do Partido Liberal e candidato derrotado ao Governo de Pernambuco em 2022, Anderson Ferreira.

Com alguma habilidade para contornar desconfortos, o ex-prefeito de Jaboatão fez questão de mostrar ser boa a relação com o pré-candidato a prefeito do Recife pelo PL, Gilson Machado, embora se saiba da queda de braço entre ambos..

Na presença do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, no Recife, Anderson Ferreira disse ter vivido ao lado de Gilson Machado, em 2022, uma "experiência bacana". Explicou que a proximidade entre eles gerou "inveja grande". "Fazem de tudo pra afastar a gente, mas não adianta", disparou, apertando a mão do candidato derrotado ao Senado há dois anos.

A crise se ampliou em março, quando Anderson Ferreira anunciou apoio à pré-candidatura de Patrícia de Leno em Ipojuca. O grupo de Gilson Machado havia espalhado aos quatro cantos que o PL apoiaria a vereadora Adilma Lacerda, candidata da prefeita Célia Sales (PP).

Para Anderson Ferreira, tudo não passa de especulação. "A gente incomoda.Quando a direita está unida, a esquerda treme", esbravejou.

A aliança entre os dois foi imposta por Jair Bolsonaro e acabou garantindo o segundo lugar de Gilson Machado na disputa pelo Senado. Obteve 1.320.555 votos (29,55%). No Recife, foram 323 mil, o que o credenciou para a eleição deste ano.

"SE EU FOR EXPULSO, VOU FICAR MUITO FELIZ"

"Seria mais coerente por parte de Marília (Arraes) ter me dado a carta de alforria. Caso ela não me dê o partido para disputar, vou esperar e, no momento certo, eu saio. A não ser que ela queira me expulsar. Aí vou ficar muito feliz, mesmo não podendo disputar a eleição, Porque não tem coisa pior do que a gente enganar as pessoas", disse o deputado Luciano Duque, pré-candidato a prefeito de Serra Talhada, em entrevista à Rádio Folha FM 96,7

Sertanejos e recifenses

O conselheiro do TCE-PE Ranilson Ramos, sertanejo de Orocó, e o ex-secretário Murilo Cavalcanti, de Cabrobó, recebem hoje título de Cidadão do Recife. Às 16h, na Câmara de Vereadores. A proposta é do presidente da Casa, Romerinho Jatobá (PSB). e do líder do Governo, Samuel Salazar (MDB).

Inovação

Recife vai representar as cidades brasileiras em missão em Bangalore, na Índia, de 3 a 7 de junho. As experiências sobre Infraestruturas Públicas Digitais serão apresentadas pelo secretário-executivo de Transformação Digital, Felipe Cadena.

Pioneirismo

Érika Ferraz concorre à presidência do Instituto dos Advogados de Pernambuco (IAP), em chapa única. As eleições estão marcadas para o dia 17, na sede da OAB-PE. Será a primeira mulher a comandar o IAP.e terá Eric Castro e Silva como vice,

