Apoio do PSB a José Queiroz dá às eleições municipais fortes traços de pleito estadual Em Caruaru, cidade já administrada por Raquel Lyra, PSB de João Campos renova lanços com PDT, partido da base da governadora

Quatro dias depois de a governadora Raquel Lyra (PSDB) receber o prefeito de Caruaru, Rodrigo Pinheiro, em Palácio, garantir a permanência dele no PSDB e com ele posar para fotos, o PSB de João Campos ficou à vontade para chegar à Capital do Agreste.

Foi o primeiro partido a anunciar apoio à pré-candidatura do ex-prefeito José Queiroz, do PDT, que oficialmente passou a integrar a base da governadora no começo deste mês, quando o ministro da Previdência e presidente nacional da sigla, Carlos Lupi, indicou o ex-assessor Ismênio Bezerra para a Secretaria de Criança e Juventude.

Mais que consolidar aliança histórica, ainda da época do seu bisavô Miguel Arraes, o prefeito do Recife fez - aos olhos de aliados - jogadas de mestre.

Ocupou espaço defendido por Lupi, que tinha em Caruaru uma das prioridades (Wolney Queiroz, presidente estadual do PDT, é filho de José Queiroz e executivo na Previdência).

Estreitou laços nunca rompidos em definitivo com os pedetistas, na cidade administrada duas vezes por Raquel Lyra, e 4º maior colégio eleitoral de Pernambuco, superado por Recife, Jaboatão e Olinda.

E sinalizou a estadualização das eleições municipais. Até agora as articulações têm sido comandadas pelo presidente do PSB, deputado Sileno Guedes, e pelo deputado Pedro Campos, irmão do prefeito. Estão encarregados de percorrer o Estado de ponta a ponta, para fortalecer o partido e semear 2026.

O prefeito do Recife é esperado no ato agendado para 8 de março, em Caruaru, e que vai formalizar apoio a José Queiroz. Nos últimos eventos, em Garanhuns e Riacho das Almas, a participação de João Campos foi por vídeo.

MAIS PERTO DA OPOSIÇÃO

Ainda ontem o prefeito João Campos visitou Jorge, que tem pouco mais de um mês de vida e é filho da deputada Dani Portela (PSOL), líder da oposição ao Governo Raquel Lyra na Alepe. A parlamentar é pré-candidata à Prefeitura do Recife. Nas redes sociais, o gestor desejou saúde à criança e elogiou a mãe: “é uma guerreira”.



AVANTE

o deputado federal Waldemar Oliveira foi indicado para ser vice-líder do Governo Lula por mais um ano. Agora espera titularidade em alguma das quatro comissões mais importantes, entre elas as de Justiça e Finanças.



GRANDEZA

A Comissão de Educação e Cultura do Senado aprovou projeto de Teresa Leitão que inscreve o nome do procurador Pedro Jorge no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. Ele denunciou esquema de corrupção do caso conhecido como Escândalo da Mandioca.



UNÂNIME

Na Alepe, a Comissão de Justiça aprovou projeto que prevê o nome da ex-prefeita de Macaparana Ana de Moraes Andrade no Livro do Panteão dos Heróis e das Heroínas. Projeto do preisdente do colegiado, deputado Antônio Moraes, neto da homenageada.

