A- A+

As brechas na agenda oficial do presidente Lula Chefe do Executivo nacional acaba encontrando espaço para articulações políticas, especialmente em ano de eleição

A queda de popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) - apontada por três institutos de pesquisa nas últimas semanas - não se revela na política de Pernambuco. Em sua segunda visita do ano ao Estado, correligionários ou não colam na agenda do chefe do Executivo nacional. Seja para uma selfie, um dedinho de prosa ou conversas um pouco mais prolongadas.



Passa menos de 24 horas em solo pernambucano e já desembarca para falar de eleição. Vem de Brasília, desce em Caruaru, no Agreste, e antes de voar para o Sertão se reúne com o pré-candidato a prefeito José Queiroz (PDT), encontro articulado pela senadora Teresa Leitão. A parlamentar viria na comitiva do presidente, mas teve a agenda antecipada. Ontem acompanhou a ministra da Saúde, Nísia Trindade, no Recife em entrevista sobre a Hemobrás. À tarde, em Goiana, será inaugurada a fábrica de medicamentos.

Quem vem com o presidente na comitiva é o senador Humberto Costa. À noite, o presidente sanciona o projeto que institui o Sistema Nacional de Cultura, relatado pelo senador. Será no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, construído quando o deputado estadual João Paulo era prefeito do Recife. Ele estará no evento. Oficialmente é a agenda da qual o prefeito João Campos (PSB) também participa.

A programação do presidente começa em Arcoverde com a inauguração da estação elevatória da Adutora do Agreste, na presença da governadora Raquel Lyra (PSDB) e dos deputados petistas Carlos Veras e Doriel Barros que está no município desde ontem. Quem conseguir chegar mais perto vai dar um jeito de apresentar suas demandas. Administrativas e, especialmente, político-partidárias.

DEVOLUÇÃO DE CARGOS

O deputado Antônio Moraes (PP), defendeu, em entrevista à Radio Folha, que o deputado Joel da Harpa (PL) entregue os cargos que tem no Governo. A reação veio após o liberal chamar a governadora Raquel Lyra de mentirosa nas discussões sobre faixas salariais na PM. "Duvido o mesmo tratamento no governo de Jarbas, Eduardo ou Paulo Câmara. Porque dariam o troco e seria pesado".



SEGURANÇA 1

O secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho, garantiu a segurança no jogo Sport X Ceará, na quarta. O que não assegurou, em ofício ao STJD, foi a consulta sobre "absoluta segurança". "Em lugar nenhum do mundo é possível incidente zero", argumentou.



SEGURANÇA 2

Sem detalhes do ofício, deputados na Alepe questionaram a competência da SDS. E até previram a queda do comandante da PM. "A gente garante o que pode cumprir", disse coronel Ivanildo Torres.



INTERIORIZAÇÃO

O superintendente da Sudene, Danilo Cabral, vai ao Sertão no fim de semana. Reúne setores produtivos e anuncia parcerias em Flores e Carnaíba. Ações têm emendas do senador Fernando Dueire.

Veja também

JUSITÇA Entenda as diferenças nos votos pela absolvição ou condenação de Moro no TRE-PR