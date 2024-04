A- A+

Audiência com mães de crianças vítimas do zika vírus evidencia falta de comunicação do Governo de Pernambuco Presidente de ONG precisou bater à porta dos deputados para saber providências adotadas pelo Estado

Saúde, educação, segurança, infraestrutura são problemas de todo gestor. Mas a falta de comunicação pode ser o pior deles. A audiência com mães e crianças vítimas do zika vírus lotou auditório na Assembleia Legislativa e evidenciou queixa frequente sobre o Governo de Pernambuco.

Em um ano e quatro meses de gestão, a presidente da União de Mães de Anjos, Germana Soares, diz que não recebeu nenhuma resposta a ofícios cobrando cirurgia para 138 meninos e meninas com microcefalia. E alega ter sido destratada.

Precisou bater de porta em porta nos gabinetes de 49 parlamentares para, em encontro solicitado pelo deputado Gilmar Júnior (PV), descobrir as providências do Estado. A secretária de Saúde, Zilda Cavalcanti, informou que houve uma cirurgia semana passada.

Anunciou credenciamento de hospitais filantrópicos e particulares em 15 dias; e a chegada esta semana de 20 placas para o procedimento, incluído no Cuida PE, programa no qual serão aplicados R$ 90 milhões.

Sinalizou às mães, que pretendem reduzir a dor dos filhos, que a responsabilidade deve ser dividida com a gestão passada. Elas não querem culpados. Querem solução, cronograma para cirurgias. A secretária pediu 20 dias para entregar. Também garantiu que as operações não vão parar e a próxima será quinta (2). As mães já nem acreditam. "A gente não está aqui para enganar ninguém", assegurou a secretária..

Para dar algum alento, Gilmar Júnior injetou ânimo nas mães que acharam não ter avançado nas negociações. "A audiência não foi inútil. Haverá desdobramentos. Não durmo enquanto não resolvermos. Não vamos fazer uma onda, vamos fazer um tsunami."

ACOLHIMENTO NA ASSEMBLEIA

O presidente da Alepe, deputado Álvaro Porto, fez questão de abrir o encontro com as mães. Deu boas-vindas, falou da estrutura montada para recebê-las e repassou uma tonelada de alimentos arrecadados em evento da Casa. Anunciou que amigos se comprometeram a custear três cirurgias e pediu a deputados que tentem o mesmo, enquanto o Estado não agiliza o serviço.

ADESÕES

Mesmo na base de Raquel Lyra, a deputada Socorro Pimentel cobrou "resposta eficaz" do Palácio e da Secretaria de Saúde às cirurgias das crianças com microcefalia. Oposicionista, Alberto Feitosa admitiu que o assunto não era pauta do seu mandato, mas passou a ser.

CONSENSO

A ex-senadora Heloísa Helena, porta-voz nacional da Rede, é aguardada hoje para reunião que busca consenso na federação PSOL-Rede. Os deputados Túlio Gadêlha e Dani Portela disputam para saber de quem será a candidatura à Prefeitura do Recife.

INSISTÊNCIA

O PT do Recife estabeleceu novo prazo para definir um possível nome a vice do prefeito João Campos: 15 de maio. O secretário-geral do partido no Estado, Sérgio Goiana, alega que a tendência do presidente Lula - Construindo um Novo Brasil - é contra o processo.

