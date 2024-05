A- A+

Cabo eleitoral no Estado, prefeito do Recife quer ações de sua gestão sendo replicadas João Campos comanda ato para reforçar Elias Gomes, em Jaboatão, e convida pré-candidatos a conhecerem o Compaz

Transformar o apoio oficial do PSB a pré-candidaturas de outros municípios em megaeventos tem sido estratégia do prefeito do Recife, João Campos (PSB), para ampliar seu raio de ação, testar popularidade em novos territórios e assegurar o compromisso com nomes não necessariamente vinculados à legenda.

Após reforçar a pré-campanha de José Queiroz (PDT) a prefeito de Caruaru, no Agreste, em março, hoje será a vez de Jaboatão, na Região Metropolitana. Vai potencializar o nome do pré-candidato Elias Gomes (PT). João Campos tem carta branca do petista para indicar a vice. O evento de hoje será no Clube Ferroviário, no Centro de Jaboatão, a partir das 10h.

Mas não é apenas sobre ser cabo eleitoral. O prefeito do Recife quer ações desenvolvidas em sua administração servindo de exemplo para outros gestores. Convidou prefeitos e pré-candidatos de todas as regiões do Estado para conhecerem ontem o Compaz do Ibura, o último dos cinco já inaugurados na capital. Deseja ver a "fábrica de cidadania" replicada nos municípios comandados pelo PSB ou apoiados pelo partido.

Visitaram o Compaz os prefeitos de Abreu e Lima, Flávio Gadelha, e de São Lourenço da Mata, Vinicius Labanca, ambos do PSB. E pré-candidatos às Prefeituras de Arcoverde, no Sertão, Madalena Brito; de Carpina, na Zona da Mata, Joaquim Lapa e de Surubim, no Agreste, Véia de Aprígio, todos do PSB. Do Grande Recife, estiveram os pré-candidatos Carlos Santana (Republicanos), por Ipojuca; Júnior Matuto (PSB), por Paulista, e Elias Gomes

SENADORA PEDE AGILIDADE AO PCDOB

A senadora Teresa Leitão (PT) pediu ao PCdoB que agilize a indicação de um nome para disputar a Prefeitura de Olinda. Na Federação PT, PV, PCdoB, o partido tem prioridade no município. Enquanto aguarda definição, o PT já escolheu o vereador Vinícius Castello, como pré-candidato. O nome, segundo a senadora, tem a unanimidade do diretório do partido, Vini Castelo, 29 anos, está em seu 1º mandato e em 2022 teve 22.713 mil votos para deputado estadual. Em relação ao Recife, destacou que as discussões sobre a vice de João Campos estão em curso e pacificadas, ressaltando a busca do PT por unidade e protagonismo.

CONCILIAÇÃO POR ÁGUA ABAIXO

Minutos depois de o deputado Luciano Duque (Solidariedade) lançar-se pré-candidato a prefeito de Serra Talhada, sem o aval da legenda, a vice-presidente nacional do partido, Marília Arraes,disse ter sido pega de surpresa. Afirmou à Rádio Folha FM 96,7 que o parlamentar tenta colocar-se como vítima e garantir espaço para 2026. "A estratégia está muito clara. O que ele quer é tentar buscar uma vitimização para chamar a atenção e ajudar na próxima eleição dele". Marília vai apoiar a reeleição da prefeita de Serra, Márcia Conrado (PT). O anúncio está previsto para sábado (1º de junho).

CANDIDATURA DO NOVO

O Partido Novo lança hoje a pré-candidatura do advogado Tecio Teles à Prefeitura do Recife, no Empresarial MV, na Imbiribeira, Zona Sul, das 8h30 às 12h. São esperados o presidente nacional da sigla, Eduardo Ribeiro; e o senador Eduardo Girão (CE). Sua proposta de Governo inclui, entre outros pontos, liberdade econômica, desburocratização do setor público, geração de empregos, redução de impostos. O Novo tem mais de 250 pré-candidatos a vereador no Estado. No Recife, pretende eleger três vereadores. Hoje a Câmara conta apenas com Felipe Alecrim.

