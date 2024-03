A- A+

Campanha de 2026 começa por Caruaru com apoio do PSB de João Campos a José Queiroz Prefeito do Recife foi a estrela do evento que oficializou a pré-candidatura de Queiroz à Prefeitura da Capital do Forró

Com o apoio à pré-candidatura do ex-prefeito José Queiroz à Prefeitura de Caruaru, anunciado ontem à noite, na Capital do Agreste, o prefeito do Recife, João Campos (PSB), antecipa a largada para a disputa estadual de 2026. Em uma noite recheada de simbolismo.

No Dia Internacional da Mulher. Na cidade administrada duas vezes pela primeira mulher eleita governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), e hoje sua principal adversária. A adesão vai para um nome historicamente ligado às forças populares e democráticas, integrante do PDT, partido que há um mês passou a integrar a base da tucana, mas não deixou o ninho na Prefeitura do Recife.

“O mote dessa eleição vai ser o velho é novo e o novo é velho. Vai ter gente tentando debate rasteiro sobre idade. Mas não tem ninguém que possa falar mais da capacidade de inovar do que José Queiroz”, considerou João Campos, depois de relatar ter trabalhado o dia inteiro antes de chegar a Caruaru.

José Queiroz de Lima, 82 anos, já dirigiu a Capital do Forró quatro vezes, foi eleito deputado estadual outras quatro vezes. No PDT há mais de três décadas continua se sentindo em casa, mesmo com as articulações feitas pelo presidente nacional do partido e ministro da Previdência, Carlos Lupi. No Ceará, o pedetista rompeu com o senador Cid Gomes que embarcou no PSB com mais de 40 prefeitos,

“É bom lembrar pra mostrar como nós - eu, Wolney, Eduardo (Campos) (trabalhamos em Caruaru. Estou inspirado agora no melhor prefeito do Brasil”, registrou José Queiroz. “Hoje é só a largada. Uma largada com gosto de gás. Queremos fazer administração moderna para dar as mãos à Prefeitura do Recife. Não vamos ficar no feijão com arroz”

Carlos Lupi não apareceu no evento de ontem. Segundo Wolney Queiroz, seu braço direito no ministério, o que aconteceu ontem não foi convenção nem lançamento de candidatura. "É apenas o anúncio de apoio de um partido a uma pré-candidatura", afirmou.

O secretário-executivo declarou também que em momento algum passou pela cabeça dos Queiroz deixar o PDT. "Lupi levou a candidatura de Zé ao PT, pedindo prioridade nacional para obtenção do apoio da federação (PT, PV e PCdoB)", reforçou Wolney Queiroz.

O PT marcou presença com o presidente em Caruaru, Léo Bulhões, representando a senadora Teresa Leitão, e Adilson Lira, o senador Humberto Costa.

PRESENÇA JUSTIFICADA

A deputada estadual Rosa Amorim (PT) disse ter ido prestigiar o lançamento da pré-candidatura do deputado Túlio Gadêlha (Rede), no último sábado, por considerar importante o apoio a candidaturas que se colocam no campo “progressista popular”. Em entrevista à Rádio Folha FM, registrou que existe um indicativo do PT de continuar compondo a base do governo João Campos e garantiu nao contrariar a decisão partidária.

REFORÇO

A prefeita de Canhotinho, Sandra Paes; o prefeito de Quipapá, Genivaldo Timóteo, o Pité, e outros integrantes do grupo político do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Álvaro Porto (PSDB), migram para o Republicanos amanhã (10). Filiações também acontecem em Lajedo e Terezinha, aproveitando o dia que é o número da legenda. O presidente estadual do partido, Samuel Andrade, e o ministro Silvio Costa Filho acompanham toda a agenda.

COSTURAS

O Partido Progressistas no Recife faz convenção na segunda-feira, 11. Consolida o nome do deputado federal Lula da Fonte como dirigente da legenda, na capital. A expectativa é saber se o PP ficará ao lado da governadora Raquel Lyra ou do prefeito João Campos nas eleições deste ano.

Veja também

Política Comando do PSDB anula eleição do partido em SP e agrava crise interna