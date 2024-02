Carnaval serviu de termômetro para João Campos e Raquel Lyra

A- A+

Em ano de eleição, o Carnaval torna-se uma grande oportunidade para as costuras políticas e ganho de visibilidade, um movimento real de pré-campanha, que se revela como um termômetro eleitoral. A dualidade entre os “territórios” do prefeito do Recife, João Campos (PSB), e da governadora Raquel Lyra (PSDB) foi a principal marca dos festejos de Momo no Estado.

Segundo o cientista político Isaac Luna, o Carnaval trouxe para a avenida o que já vinha acontecendo nos bastidores há meses. Só para se ter uma ideia, o prefeito e a governadora disputaram, inclusive, as aberturas do Carnaval de Recife e de Olinda, que antes aconteciam em dias alternados e, desta vez, João Campos decidiu fazer a abertura na quinta (8), ao invés da sexta.

Como se não bastasse todos os holofotes voltados para si, com a onda de nevar o cabelo, o prefeito que já tem grande destaque nacional teve sua popularidade ainda mais evidenciada ao interagir com o público nos eventos e nas redes sociais e, claro, ao aparecer cercado de apoiadores políticos de peso como a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffman, e dos senadores Teresa Leitão e Humberto Costa.

Enquanto isso, coube à governadora Raquel Lyra procurar os espaços onde ela fosse a protagonista, já que o Recife estava tomado por João. A tucana abriu o Carnaval de Olinda e se destacou em Bezerros e Nazaré da Mata. Não há dúvidas de que o jogo está posto, embora os dois gestores não falem oficialmente sobre agendas políticas.

No quesito popularidade, o prefeito está numa situação confortável. Por outro lado, as movimentações da governadora demonstram que ela está no jogo, mas ainda existem ajustes a serem feitos para aprimorar suas estratégias políticas e tornar-se mais competitiva diante do seu principal adversário, instrumentos para equalizar o jogo não lhe faltam. Afinal de contas, as eleições de outubro são uma prévia para 2026, quem fizer mais prefeitos e vereadores, terá mais palanque e mais apoio.

Fim do recesso Legislativo - Os vereadores do Recife retomam hoje suas atividades, às 15h, com a sessão solene em homenagem aos 44 anos do Partido dos Trabalhadores (PT). Enquanto isso, a Assembleia Legislativa segue o calendário do Congresso e voltam ao trabalho na próxima segunda-feira (19).

Na estrada - O deputado federal Pedro Campos (PSB) aproveitou os dias de Carnaval para circular em seis cidades do Interior, conversando com lideranças políticas e com a população. Em São José do Egito, o deputado realizou a entrega de trator para a Associação de Desenvolvimento de Pequenos Produtores Rurais de Bom Nome.

Sucessão - O prefeito de Olinda, professor Lupércio (PSD), aproveitou a folia de Momo para circular ao lado da secretária Mirella Almeida. A chefe da pasta de Desenvolvimento Econômico do município, ainda sem partido, é o principal nome para substituir o gestor.

