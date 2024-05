Compesa muda política interna e começa a atuar contra roubos e furtos de equipamentos

A- A+

A Companhia Pernambucana de Saneamento precisou mudar sua política interna. Passou a trabalhar junto à Polícia Civil para enfrentar um problema que vai além do desabastecimento d'água no Estado: roubos e furtos de equipamentos e insumos.

Só no ano passado 80 unidades da companhia, 23 a mais que em 2022, foram alvo de vandalismo. O prejuízo chegou a R$ 7 milhões. Mas a conta é muito maior. Um milhão de pessoas, que já vivenciam o pior calendário de rodízio d'água do país, acabaram afetadas.

Este ano, a Compesa contabiliza mais 25 unidades atingidas. A Barragem de Tapacurá, por exemplo, teve quatro registros de depredação. Pior para 70% dos 134.084 moradores de Vitória de Santo Antão, município da Zona da Mata, que recebe os outros 30% da água de outro manancial.

"Não há uma semana em que a gente deixe de registrar alguma ação. Levam transformadores, painéis, tubulação", atesta o presidente da Compesa, Alex Campos, no cargo há nove meses.

A reação precisou ser rápida. O Estado decidiu investir R$ 30 milhões este ano na proteção patrimonial: cornetas de alerta, cercas, videomonitoramento, inicialmente nos 200 lugares mais críticos. "Criamos um combo de segurança, uma ofensiva para constranger a criminalidade", informou durante visita à Folha de Pernambuco.

Equipamentos com fios de cobre - o grande atrativo pelo seu valor comercial - começaram a ser trocados por fios de alumínio. Contratos também começaram a ser revistos para reduzir estoques.

A Polícia Civil está monitorando a rota das quadrilhas até os receptadores. Já constatou roubos sofisticados, como na Barragem de Serro Azul, em Palmares. Lá, driblaram dificuldades e levaram uma válvula que custa R$ 200 mil.

Alex Campos apela também para que a população ajude. A partir do próximo mês, a Compesa vai disponibilizar um aplicativo para denúncias, mesmo anônimas, com ou sem fotos.

Urgências municipalistas

Coordenador da bancada pernambucana, o deputado federal Augusto Coutinho destacou que exercer o cargo de prefeito "é uma missão de desprendimento". Ressaltou que enfrentar os desafios das cidades devem suplantar divergências partidárias e ideológicas. E garantiu prioridade da bancada às pautas municipalistas. O compromisso foi firmado em reunião com 50 prefeitos, deputados estaduais e federais, em Brasília.

Inovação

Pela primeira vez, o Grupo de Trabalho de Pesquisa e Inovação do G20 se reúne fora de Brasília. O GT, presidido pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, terá a presença da ministra Luciana Santos e da governadora Raquel Lyra. O encontro, no Cais do Sertão, Bairro do Recife, será aberto às 9h30 e segue até sexta.

Apoio

O deputado federal Lula da Fonte (PP) relatou, na Comissão Mista de Orçamento, medida provisória que libera crédito extra de R$ 314 milhões para resposta a desastres naturais, como as enchentes no Rio Grande do Sul e a seca no Semiárido pernambucano.

Arrumação

Líder do Governo na Câmara do Recife, o vereador Samuel Salazar (MDB) acredita que o partido deva fazer três ou quatro parlamentares nas eleições deste ano. Hoje Salazar é também líder dele mesmo na Casa de José Mariano.

