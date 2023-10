Conselheira tutelar com maior votação quer ajudar irmão a ser vereador no Recife

A- A+

Campeã de votos em Pernambuco para conselheira tutelar no Recife, a psicopedagoga Nilma Pereira foi escolhida por 4.279 eleitores, quase o dobro do último pleito, quando obteve 2.154 votos.

Maior que a votação recebida por quatro dos 39 vereadores da capital em 2020: Alcides Cardoso (4.019); Cida Pedrosa (3.697); Zé Neto (3.278) e Doduel Varela (2.302)

Em 10 de janeiro do próximo ano, ela assumirá o quinto mandato consecutivo, atuando na Região Político Administrativa (RPA) 5, que abrange 16 bairros: Afogados, Areias, Barro, Bongi, Caçote, Coqueiral, Curado, Estância, Jardim São Paulo, Jiquiá, Mangueira, Mustardinha, San Martin, Sancho, Tejipió e Totó, incluindo nove ocupações.

"Nessa eleição eu só tive o apoio de Deus, do meu irmão Nilson Pereira (presidente do Conselho de Moradores da Mangueira) e do povo. Faço meu trabalho com amor e dedicação e tive o reconhecimento das pessoas. Isso só me fortalece", pontua a evangélica da Igreja Avivamento Vida Plena.

Conhece necessidades e desafios: "Todo ano inúmeras crianças e adolescentes ficam fora da escola. Falta também atendimento médico, e muitas vezes é necessário acionar o Ministério Público", atesta. Segundo ela, o maior desafio no momento são demandas de crianças autistas. "Não se esperava o crescimento desse público, e para ele, falta tudo".

Nilma Pereira é a única mulher entre quatro irmãos, de uma família simples, que vive na favela, em uma rua ainda sem asfalto, na Mangueira, Zona Oeste. "Nossa história é linda. Somos amados na comunidade. Perdemos nosso pai cedo e desde os 14 anos meu irmão é arrimo de família", afirma, descartando a hipótese de ser candidata a vereadora. "Não pretendo disputar uma vaga à Câmara. Mas meu irmão, sim. Ele sempre atuou como assessor parlamentar", reforça.

Ela registra que 2024 será o ano de retribuir o apoio. "Chegou a vez de ele realizar o sonho de ser vereador do Recife", sustenta. Antes, vai precisar reforçar as articulações. Rompeu com o deputado Eriberto Medeiros (PSB), cujo grupo elegeu dois conselheiros: Adriano Nascimento (1.706 votos, na RPA 2) e Wendel Morais (1.338, na RPA 3). Está ao lado do deputado André Ferreira (PL).

Queda de braço no MDB

O ex-prefeito de Carpina Joaquim Lapa chegou a anunciar grande festa para assumir a presidência do Diretório Municipal do MDB na cidade da Mata Norte. Teria o apoio da deputada Iza Arruda e do prefeito de Vitória, Paulo Roberto. Esqueceu de combinar com o deputado Jarbas Filho, o senador Fernando Dueire e o presidente da legenda, Raul Henry. Com aval dos três, a ex-vice-prefeita Marta Guerra está no comando.



ENFOC > O secretário nacional de Segurança Pública, Tadeu Alencar, coordena o Programa de Enfrentamento às Organizações Criminosas, lançado ontem em Brasília. O projeto prevê investimento de R$ 900 milhões para ajudar os Estados a enfrentarem as organizações criminosas.



PLENÁRIO > A deputada Gleide Ângelo reclamou da demora do Juntos pela Segurança. Sexta-feira, a governadora Raquel Lyra avisou que vai precisar de mais um mês para divulgar os detalhes. "Tem que dizer isso à criminalidade: não mate, não roube, não bata em mulher." Nenhum governista defendeu.



QUASE ELEITO > “Eleições 2022: Por que Bolsonaro quase foi reeleito?” é o tema de painel do 2º Seminário Internacional Pesquisas Eleitorais: Desafios e Metodologias, de hoje a quinta, na UFMG. O cientista político Antonio Lavareda está entre os debatedores. Iniciativa tem apoio do Ipespe.

