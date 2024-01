Coronel Meira afirma ter solicitado à governadora a mudança nas polícias

A- A+

O deputado Luiz de França e Silva Meira, ou apenas Coronel Meira (PL), visitou a Folha de Pernambuco ontem pela primeira vez desde que foi eleito para a Câmara Federal, obtendo pouco mais de 78 mil votos.

No dia seguinte às exonerações do comandante-geral da Polícia Militar, coronel Tibério César dos Santos, e da chefe da Polícia Civil, Simone Aguiar, o deputado revelou ter solicitado as mudanças à governadora Raquel Lyra (PSDB).

"Fomos nós que tivemos coragem de pedir para ela trocar o comandante-geral da Polícia Militar e a chefe da Polícia Civil. Eu não tenho nada contra as duas pessoas, mas hoje a gente precisa de profissionais que sejam mais da área operacional, que tomem conta da rua", destacou durante entrevista à Rádio Folha FM 96,7.

O deputado argumentou que os comandantes das forças policiais devem focar em suas funções, deixando a política de segurança para o secretário.

"Quem tem que fazer política na segurança pública é o secretário, não é o comandante da Polícia Militar, não é o comandante dos Bombeiros, não é o comandante da Polícia Civil. Eles têm que fazer rua, têm que tomar conta do Estado, da população de Pernambuco", afirmou.

O coronel Ivanildo Torres é o novo comandante da Polícia Militar e o delegado Renato Leite assumiu a chefia de Polícia Civil.

Luiz Meira comandou o Batalhão de Choque nos governos de Jarbas Vasconcelos e Mendonça Filho. E ficou conhecido pela truculência contra as torcidas organizadas e manifestações de estudantes e sindicalistas.

Considerado de extrema direita, o deputado acredita que as eleições deste ano continuarão polarizadas pelos que apostam no presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e pelos que ainda acreditam no ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), seu correligionário e inelegível até 2032.

"Tenho certeza que sim porque o próprio presidente Lula está colocando Bolsonaro nesse patamar. Vive 100% do seu tempo perseguindo, querendo prender Jair Bolsonaro.”

Foco no trabalho

Entre uma agenda e outra dos Portos e Aeroportos, o ministro Silvio Costa Filho é enfático ao ser indagado sobre as especulações em torno da formação antecipada de uma chapa majoritária com João Campos e Miguel Coelho: “Especular é natural, mas 2026 está muito longe, nosso foco agora é um só: ajudar o presidente Lula a transformar o Brasil, dando um salto na infraestrutura do nosso país”.



ANDANÇAS > Mais perto das bases e ouvindo as demandas. O deputado Jarbas Filho (MDB) iniciou 2024 fazendo o seu giro #PorPernambuco. Passou por Lagoa Grande, Afrânio, Dormentes e Granito. Até domingo: Ipubi, Bodocó, Salgueiro, Pedra, Águas Belas, Buíque, Saloá, Paranatama e Camocim de São Félix.



ALTERNATIVA > O deputado Waldemar Borges (PSB) aposta no que chama de "renovação expressiva" nas eleições de Iati, Agreste do Estado. O jovem empresário Kleber do Poço aparece como 3ª via. Ainda sem partido, deve quebrar a polarização entre o prefeito, Tonho de Lula, e a oposição de Luiz Tenório.



FILIAÇÃO > Eleito pelo PSB, o prefeito de Santa Maria do Cambucá, Nelson Lima, é o mais novo integrante do PSD do ministro André de Paula. O presidente da sigla no Estado disse que o gestor sabe a dimensão nacional do partido e a importância de estar na base do Governo Raquel Lyra.

